У Польщі створили виставу про вплив російської дезінформації на антиукраїнські настрої поляків

Польський Instytut Prawa Performatywnego створив документальну виставу «Wojna na słowa» («Війна слів»), у якій досліджує поширення російської дезінформації та антиукраїнських наративів у Польщі. Про це розповідає портал «Наш вибір» із посиланням на Gazeta Wyborcza.

У виставі показують відео нападів на українців, розбирають маніпуляції в інформаційному просторі, а також проводять вуличні інтерв’ю, щоб з’ясувати, як дезінформація впливає на суспільні погляди. Проєкт поєднує

театральну оповідь із дослідженням інформаційних операцій і юридичними діями.

Реклама

Вистава починається з відеозаписів нападів на українців у Польщі, які поширювалися в інформаційному просторі протягом останніх місяців. Серед них – побиття української пари у Вроцлаві, напади на українських підлітків в автобусі та на мосту у Варшаві, а також побиття українця за розмову українською мовою.

Автори розглядають ці випадки в ширшому контексті поширення російської дезінформації, а також націоналістичної та ксенофобної пропаганди в самій Польщі.

Творці також проводили інтерв’ю з людьми на вулицях. У виставі тези, які виголошували перехожі, зіставляють із конкретними даними. Так, деякі співрозмовники стверджували, що українці забирають гроші з польського бюджету охорони здоров’я. Водночас за інформацією ZUS, Міністерства охорони здоров’я та Національного фонду здоров’я Польщі (NFZ) витрати на лікування українських пацієнтів є значно нижчими, ніж внески українських працівників до системи охорони здоров’я Польщі.

У постановці також показують матеріали про петербурзьку «фабрику тролів», яка, за наведеними у виставі даними, створювала до 135 тисяч інтернет-коментарів на добу.

Окремо акторка розповідає зі сцени про модерацію контенту в соціальних мережах. За даними, наведеними у виставі, у 2025 році польський науково-дослідний інститут NASK повідомив онлайн-платформам про понад 46 тисяч матеріалів, але видалили лише 12% із них. Ще п’ята частина не отримала жодної реакції.

Для підготовки постановки команда спиралася на аналітичні звіти, матеріали польської урядової комісії з питань російського та білоруського впливу, журналістські розслідування й дослідження активістів у Росії.

Хто є творцями вистави?

Instytut Prawa Performatywnego – проєкт Фонду Centralna, який використовує театр для розмови про суспільні проблеми, а також намагається впливати на них за допомогою правових механізмів. Раніше команда створила вистави про ситуацію на польсько-білоруському кордоні та міграційну кризу.

Реклама

Команда також планує юридичні дії. За інформацією Gazeta Wyborcza, юристи та митці Інституту готують повідомлення до прокуратури про можливе правопорушення з боку Павела Усьондека. Автори звинувачують його в поширенні ворожих до українців повідомлень.

Вистава порушує не лише питання про масштаби російської дезінформації, а й про відповідальність за слова та можливості протидії маніпуляціям. Як нагадують її творці, в інформаційній війні людина може одночасно бути і жертвою, і поширювачем дезінформації.

Де показували виставу

Виставу вже бачили у Варшаві, Кракові та Білостоку.