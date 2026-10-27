Українські автори взяли участь у Гельсінському книжковому ярмарку

22-25 жовтня у Гельсінкі відбувся міжнародний книжковий ярмарок Helsinki International Book Fair 2026. Український стенд представила Асоціація українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry). Про це повідомив Український інститут книги.

На стенді представлені 19 українських видавництв. Серед них — Ранок, Книголав, Свічадо, Ukraïner, Видавництво, АРТБУКС, АССА, Апріорі, Vivat, Видавництво Старого Лева, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Gaudeamus, Сон-Трава, Thames & Hudson, RODOVID Press, Основи, Комора, Meridian Czernowitz та Aula&Co.

Як повідомляють організатори, Асоціація українців у Фінляндії (АУФ) організовує Фестиваль української культури з 2023 року. За словами Ірини Горкун-Сілен, культурної координаторки АУФ, щороку до Фінляндії запрошують українських письменників, перекладачів і видавців, створюючи можливості для професійних знайомств та міжнародних партнерств. Зокрема, кілька книжок українських авторів були перекладені й видані фінською мовою після знайомств і контактів, започаткованих під час культурних подій.

Серед авторів, які цьогоріч брали участь у ярмарку, були, зокрема, Вікторія та Павло Матюша. Вони представили книжку «Letters of Love and War» та обговорили її з Лукасом Стасевським. Книга розповідає про кохання, розлуку та збереження близькості під час війни.

Письменник та військовослужбовець Ілларіон Павлюк долучився онлайн до розмови з Ілмарі Кяйхкьо про літературу, війну та український досвід. Приводом для зустрічі став фінський переклад роману «Я бачу, вас цікавить пітьма» («Näen että teitä kiinnostaa pimeys»).

Юрко Зуб розповів про переклад фінської літератури українською та свою роботу над українським перекладом роману Міки Валтарі «Sinuhe egyptiläinen».