Третій KYIV BAROQUE FEST оголосив програму

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Третій фестиваль барокової музики KYIV BAROQUE FEST пройде 12-22 листопада у Національній філармонії України з темою «Джезуальдо/Моцарти: незбагненність як надія». Про це повідомила команда фестивалю.

Програма фестивалю налічує 32 події: протягом 11 днів відбудеться 15 концертів, 12 лекцій, 3 майстер-класи, 2 відкриті розмови. До ї створення долучилися три інституції: Open Opera Ukraine, Національний будинок музики та Національна філармонія України.

У фокусі Kyiv Baroque Fest-2026 – міти про геніальність, взаємозв’язок етичного й художнього, гендерні ролі та межі творчої свободи. У центрі цьогорічної програми – Карло Джезуальдо та кілька поколінь родини Моцартів: Леопольд, Вольфґанґ, Наннерль і Франц Ксавер. Вони належать до різних епох, а їхні творчі пошуки по-своєму відображають тогочасні уявлення про геніальність. Приводом звернутися до цих імен стали й ювілейні дати, пов’язані з Джезуальдо, Вольфґанґом і Францом Ксавером Моцартом.

Крім українських учасників, у фестивалі візьмуть участь виконавці ранньої музики з Бельгії, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Швейцарії: