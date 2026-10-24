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Третій KYIV BAROQUE FEST оголосив програму

Фестиваль відбудеться 12-22 листопада.

Третій KYIV BAROQUE FEST оголосив програму
Ансамбль Божичі
Фото: KYIV BAROQUE FEST

Третій фестиваль барокової музики KYIV BAROQUE FEST пройде 12-22 листопада у Національній філармонії України з темою «Джезуальдо/Моцарти: незбагненність як надія». Про це повідомила команда фестивалю.

Програма фестивалю налічує 32 події: протягом 11 днів відбудеться 15 концертів, 12 лекцій, 3 майстер-класи, 2 відкриті розмови. До ї створення долучилися три інституції: Open Opera Ukraine, Національний будинок музики та Національна філармонія України.

У фокусі Kyiv Baroque Fest-2026 – міти про геніальність, взаємозв’язок етичного й художнього, гендерні ролі та межі творчої свободи. У центрі цьогорічної програми – Карло Джезуальдо та кілька поколінь родини Моцартів: Леопольд, Вольфґанґ, Наннерль і Франц Ксавер. Вони належать до різних епох, а їхні творчі пошуки по-своєму відображають тогочасні уявлення про геніальність. Приводом звернутися до цих імен стали й ювілейні дати, пов’язані з Джезуальдо, Вольфґанґом і Францом Ксавером Моцартом. 

Крім українських учасників, у фестивалі візьмуть участь виконавці ранньої музики з Бельгії, Німеччини, Польщі, США, Франції, Італії, Швейцарії:

  • Ян Де Вінне, флейта траверсо | Бельгія; 
  • Ансамбль Sequentia у складі Бенджаміна Беґбі, голос/англосаксонська арфа та Норберта Роденкірхена, поперечні флейти | Німеччина / США / Франція;
  • Марек Топоровський, диригент | Польща; 
  • Джованна Бав’єра, голос/віола да гамба | Італія; Елам Ротем, клавесин/орган | Швейцарія.
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