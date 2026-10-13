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Композиторка Алла Загайкевич здобула звання Maestra Honoris Causa Королівської консерваторії в Гаазі

9 жовтня в Концертній залі Amare в Гаазі також відбувся концерт, присвячений музиці Загайкевич.

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Композиторка Алла Загайкевич здобула звання Maestra Honoris Causa Королівської консерваторії в Гаазі
Алла Загайкевич
Фото: www.capital.edu

Українській композиторці Аллі Загайкевич присвоїли почесне звання Maestra Honoris Causa Королівської консерваторії в Гаазі, повідомляє Асоціація електроакустичної музики України.

Як зазначають, відзнака присвячена 200-річчю закладу та має на меті вшанувати багаторічну творчу, педагогічну та організаційну діяльність Загайкевич, її внесок у музичне мистецтво, відданість своїй справі та здатність надихати композиторів і слухачів.

9 жовтня в Концертній залі Amare (міжнародний центру музики й танцю) в Гаазі відбувся концерт, присвячений музиці Загайкевич. Подія стала публічним завершенням проєктного тижня Music for Peace and Justice («Музика заради миру та справедливості»).

У програмі прозвучали авторські твори для інструментів та електроніки у виконанні студентів класичного музичного відділення консерваторії. Серед них – «Song of Odysseus» для валторни й електроніки, «Mithe IV: K.S.» для скрипки з електронним записом і трансформацією звуку в реальному часі, а також «To keep silence…» для фортепіано й електроніки.

Про Аллу Загайкевич:

  • українська композиторка;
  • працює як в академічих концертних жанрах, так і в сучасних мультидисциплінарних проєктах – аудіо-візуальні інсталяції, перформанси, музика до кінофільмів і театральні вистави;
  • у 2021 році здобула звання Заслужений діяч мистецтв України, а в 2025 році стала лавреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про Королівську консерваторію в Гаазі:

  • заснована в 1826 році за наказом короля Віллема I;
  • вважається одним з основних світових центрів навчання історичному виконавству – напрямі в музичному виконавстві, яке має на меті максимально точно відтворювати звучання музики минулого.

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