Композиторка Алла Загайкевич здобула звання Maestra Honoris Causa Королівської консерваторії в Гаазі

Українській композиторці Аллі Загайкевич присвоїли почесне звання Maestra Honoris Causa Королівської консерваторії в Гаазі, повідомляє Асоціація електроакустичної музики України.
Як зазначають, відзнака присвячена 200-річчю закладу та має на меті вшанувати багаторічну творчу, педагогічну та організаційну діяльність Загайкевич, її внесок у музичне мистецтво, відданість своїй справі та здатність надихати композиторів і слухачів.
9 жовтня в Концертній залі Amare (міжнародний центру музики й танцю) в Гаазі відбувся концерт, присвячений музиці Загайкевич. Подія стала публічним завершенням проєктного тижня Music for Peace and Justice («Музика заради миру та справедливості»).
У програмі прозвучали авторські твори для інструментів та електроніки у виконанні студентів класичного музичного відділення консерваторії. Серед них – «Song of Odysseus» для валторни й електроніки, «Mithe IV: K.S.» для скрипки з електронним записом і трансформацією звуку в реальному часі, а також «To keep silence…» для фортепіано й електроніки.
Про Аллу Загайкевич:
- українська композиторка;
- працює як в академічих концертних жанрах, так і в сучасних мультидисциплінарних проєктах – аудіо-візуальні інсталяції, перформанси, музика до кінофільмів і театральні вистави;
- у 2021 році здобула звання Заслужений діяч мистецтв України, а в 2025 році стала лавреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Про Королівську консерваторію в Гаазі:
- заснована в 1826 році за наказом короля Віллема I;
- вважається одним з основних світових центрів навчання історичному виконавству – напрямі в музичному виконавстві, яке має на меті максимально точно відтворювати звучання музики минулого.