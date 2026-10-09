Чесько-український проєкт «Перформанс в часи кризи» представлять у Львові

Це вже третій етап транскордонного проєкту, перші відбувались у Чехії.

Чеські та українські учасники проєкту під час воркшопів у Чехії

13–20 жовтня у Львові представлять спільний чесько-український проєкт «Перформанс в часи кризи». Протягом тижня митці й мисткині з України та Чехії працюватимуть із тілесними та перформативними практиками, проводитимуть воркшопи та презентуватимуть результати спільної роботи у Львівському муніципальному мистецькому центрі, Центрі міської мобільності та артцентрі «Дзиґа». Про це йдеться у пресрелізі, поширеному Інститутом стратегії культури.

Проєкт «Перформанс в часи кризи» реалізують ГО «Вірменська 35» та Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology за підтримки програми ZMINA:Resilience. Він об’єднує митців та мисткинь із Чехії і України, які мають різний досвід проживання сучасних криз. Українці щодня живуть в умовах повномасштабної російсько-української війни та безпосередньо переживають її вплив на особисте й суспільне життя, тоді як чеські художники спостерігають за війною з іншої дистанції. Спільна робота стає простором, де ці досвіди можуть зустрітися, бути проговореними та трансформованими у мистецьку практику.

Проєкт розгортається у три етапи, перші два з яких уже відбулися в Чехії.

28 серпня – 3 вересня учасники зібралися на резиденцію у культурному центрі Nová Perla в Кийові поблизу Красної Ліпи. Протягом тижня вони ділилися власним досвідом, розробляли концепції воркшопів і щодня проводили відкриті мистецькі події та перформанси.

5–6 вересня у Празі, у просторі Kafkárna – Centre for Art and Ecology UMPRUM, відбувся наступний етап проєкту, реалізований у співпраці з Festival of Naked Forms. Учасники представили результати роботи, провели воркшопи та перформативні події для публіки.

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Тепер проєкт продовжиться в Україні. Львівська частина розпочнеться 13 жовтня. Протягом тижня воркшопи відбуватимуться у Центрі міської мобільності та Львівському муніципальному мистецькому центрі.

Результати спільної роботи презентуватимуть під час публічної програми у Львівському муніципальному мистецькому центрі, Центрі міської мобільності та артцентрі «Дзиґа».

У подіях у Львові братимуть участь чеські митці та мисткині Мартін Зетова, Каша Потрохош, Сара Воллаш, Ленка Клодова, та українські — Наталія Шевченко, Марина Наумчук, марина ґаба та Ярина Шумська.

Проєкт має продовження за межами воркшопів і публічних показів. За результатами спільної роботи учасники та учасниці планують створити друкований зін, натхненний традицією інструктивних мистецьких партитур, зокрема практиками Йоко Оно та Марини Абрамович.

У 2027 році цей матеріал планують перетворити на відкриту електронну публікацію, доступну митцям, викладачам і мистецьким школам в Україні та Чехії. Таким чином, досвід спільної роботи має стати основою для подальшого використання методів «перформансу в часи кризи» в мистецькій освіті та публічній практиці.