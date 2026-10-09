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Депутати Європарламенту закликали закрити «Російські доми» у 15 країнах ЄС

Понад 70 депутатів ЄП звернулись із відповідним листом до керівників ЄС.

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Депутати Європарламенту закликали закрити «Російські доми» у 15 країнах ЄС
Європарламент
Фото: EPA/UPG

71 депутат Європарламенту (ЄП) від різних політичних груп та країн звернулися до президента Європейської ради Антоніу Кошті, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та голови європейської дипломатії Каї Каллас із листом, у якому закликали скоординувати європейський підхід та розробити правові механізми для припинення діяльності «Російських домів», які досі працюють у 15 країнах ЄС. Про це повідомляє LRT.

Згідно зі зверненням, ініціаторкою якого стала литовська депутатка ЄП Раса Юкнявічене, йдеться про Австрію, Бельгію, Болгарію, Кіпр, Чехію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Італію, Люксембург, Мальту, Словаччину та Іспанію.

Юкнявічене назвала інституції російськими шпигунськими центрами в Європі, які діють проти ЄС та координують операції з маніпуляцій та втручання закордоном.

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У листі також посилаються на рішення про санкції щодо російського державного агентства «Россотрудничество», яке керує мережею «Російських домів». Зазначають, що в цих документах агентство описують як таке, що застосовує «м’яку силу» і «гібридний вплив» Кремля. Зокрема просуває концепцію «Руського міру», об’єднує мережі російських співвітчизників та агентів впливу, фінансує пропагандистські проєкти, поширює кремлівські наративи та історичний ревізіонізм.

Раніше Єврокомісія заявила, що рішення про закриття окремих «Російських домів» залишаються в компетенції держав-членів ЄС. Утім, на думку авторів листа, національна компетенція не може бути приводом для виправдання бездіяльності ЄС.

«Ми закликаємо Комісію, Європейську службу зовнішніх справ та держави-члени розробити скоординований європейський підхід до цих інституцій та створити правові інструменти, які можна використовувати як на рівні ЄС, так і на національному рівні для припинення діяльності структур, що обслуговують апарат впливу Кремля в Європейському Союзі», – зазначають депутати.

Нагадаємо, у вересні Німеччина заявила про закриття «Російського дому» в Берліні після гібридної атаки 4-го серпня в Лейпцигу. Згодом Україна закликала закрити центри «Російських домів» у всіх країнах.

Про «Російський дім»:

  • мережа російських установ у різних країнах світу, які офіційно працюють як культурні центри;
  • ним керує російське державне агентство «Россотрудничество», підпорядковане МЗС Росії;
  • вважається прикриттям для російського шпигунства та пиширення російської пропаганди.

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