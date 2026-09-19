Україна закликає закрити центри “Русский дом” у всіх країнах: це інструменти шпигунства

Київ офіційно звернувся до урядів країн, де діють мережі російських культурних центрів “Русский дом”.

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Такі осередки дезінформації досі працюють щонайменше у семи країнах Європи

Україна офіційно звернулася до урядів усіх країн, де діють мережі російських культурних центрів “Русский дом” (Russian House), із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів для обмеження їхньої діяльності й повного закриття.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Такі осередки дезінформації досі працюють щонайменше у семи європейських країнах. Ще масштабнішою є діяльність цієї мережі в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці.

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У низці країн її офіційна інфраструктура досі зберігається, а подекуди “Русский дом” інтегрований у дипломатичну інфраструктуру Росії.

“Не можна недооцінювати когнітивний вимір сучасної війни. Росія веде глобальну боротьбу за свідомість людей через розгалужену мережу інструментів і каналів, зокрема “Россотрудничество” та так звані культурні центри “Русский дом”. Фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства”, – наголосив Андрій Сибіга.

Міністр відзначив заходи, яких влада європейських країн вживає для блокування цієї мережі, зокрема в Німеччині, де в Берліні закрили “Русский дом” після років шкідливого впливу.

“Наш спільний європейський дім – не місце для “російських домів”, які поширюють воєнну пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі”, – зазначив дипломат.

Україна офіційно звернулася до урядів країн по всьому світу із закликом визнати загрози, які становить ця мережа, та надала аргументи на користь обмеження її діяльності й повного закриття таких центрів.