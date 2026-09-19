За оцінками американської розвідки, РФ проводить дезінформаційну кампанію за допомогою ШІ та соцмереж.

На виборчій дільниці у Філадельфії, штат Пенсільванія, США, 5 листопада 2024 року.

Росія знову активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на американську аудиторію напередодні проміжних виборів у США. Метою операції є посилення внутрішніх розбіжностей і підрив довіри до виборчого процесу.

Про це пише The New York Times.

За словами співрозмовників видання, секретні оцінки американської розвідки за останні місяці свідчать, що Кремль санкціонував поширення контенту в соціальних мережах для посилення політичних суперечностей у США.

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Водночас американські спецслужби не виявили доказів спроб втрутитися у роботу виборчого обладнання таким чином, щоб поставити під загрозу сам процес голосування.

Дослідники російських дезінформаційних кампаній останніми тижнями виявили кілька мереж у соцмережах, які поширювали фейкові відео, створені із застосуванням штучного інтелекту.

На таких відео нібито американські та голлівудські знаменитості обговорюють виборчі перегони до Сенату. Частина матеріалів містила неправдиві або безпідставні твердження про кандидатів від Демократичної партії.

За даними дослідників, деякі відео змонтовані таким чином, щоб створити враження, ніби вони походять від відомих медіа, зокрема CNN, BBC та The New York Times. Окремі публікації соцмережа X видалила, однак частина контенту залишилася доступною.

Деякі чиновники вважають, що нинішня російська кампанія є менш масштабною та скоординованою, ніж окремі попередні операції впливу. При цьому американська розвідка вважає, що Москва може бути більше зацікавлена у президентських виборах, ніж у проміжних.

Старший дослідник Graphika Жан Ле Ру заявив, що активність, яку пов’язують із російськими мережами, може лише набирати обертів.

"Ми, безумовно, очікуємо, що це набере обертів. Не думаю, що вони зупиняться. Гадаю, ми спостерігаємо початок кампанії, зосередженої на виборах у США", – сказав він.

Американські розвідувальні оцінки також вказують на можливу активність Ірану напередодні листопадових виборів. За даними чиновників, Тегеран у минулому проводив кампанії впливу, спрямовані проти Дональда Трампа.

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Минулого місяця Meta повідомила про виявлення невеликої мережі акаунтів у Facebook та Instagram, пов’язаної з Іраном і зосередженої на політиці США. Частина контенту цієї мережі, за даними компанії, була створена за допомогою штучного інтелекту та містила антиреспубліканські повідомлення.

Китай також може бути готовий проводити операції впливу, зосереджені на окремих перегонах до Конгресу або законодавцях, яких Пекін вважає такими, що діють проти його інтересів. Водночас американська розвідка допускає, що Китай може утриматися від активних операцій через ризик негативних наслідків.

Американські розвідувальні служби раніше заявляли, що у 2016 році Владімір Путін наказав провести операцію з втручання у вибори, спрямовану проти кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон та на користь виборчих перспектив Дональда Трампа.

Ці висновки згодом підтверджувалися низкою перевірок, зокрема багаторічним розслідуванням комітету Сенату США з питань розвідки.