Bloomberg: США повідомили партнерів про можливі затримки поставок ракет через дефіцит

Сполучені Штати вичерпали власний арсенал у війні з Іраном, тому працюють над його відновленням.

США попередили союзників про можливі затримки в постачанні ключової зброї на п'ять років, через дефіцит.

Про це пише Bloomberg.

За словами чиновників, багато європейських країн очікують, що поставки ключових засобів ракетної та протиповітряної оборони відкладуть через те, що американські військові вичерпали власний арсенал у війні з Іраном.

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Німеччина звернулася до США з проханням пришвидшити поставку крилатої ракети далекого радіуса дії Tomahawk та наземної пускової установки Typhon, але виснаження американських запасів цієї зброї означає, що її виробник навряд чи виконає замовлення протягом наступних п'яти років.

Двоє інших чиновників заявили, що деякі східноєвропейські країни, які також залежать від американських систем озброєння, зіткнулися із затримками невдовзі після того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого.

Як зазначає видання, рішення Пентагону надати пріоритет власним арсеналам також впливає і на постачання зброї Україні. Це питання буде ключовою темою на засіданнях Організації Об'єднаних Націй наступного тижня в Нью-Йорку.

За оцінками, США використали в Ірані понад половину своїх найсучасніших варіантів ракет Patriot, третину своїх ракет Tomahawk та майже половину своїх високоточних ударних ракет і ракет-перехоплювачів термінальної висотної оборони (THAAD). Бюджетне управління Конгресу заявило, що з червня 2025 року США, ймовірно, використали до двох третин свого арсеналу ракет-перехоплювачів протиракетної оборони.

Як йдеться у звіті наглядового органу, зараз чиновники працюють над створенням запасів критично важливих компонентів та окремих боєприпасів, а також над оптимізацією термінів виробництва.