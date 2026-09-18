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"Ворог у нас один": президент Зеленський обговорив із главою польського уряду підтримку України

Сторони обговорили важливість збереження єдності та спільної роботи задля припинення війни.

"Ворог у нас один": президент Зеленський обговорив із главою польського уряду підтримку України
Дональд Туск і Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час саміту G8. Сторони обговорили допогу Україні.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами президента, під час зустрічі сторони обговорили важливість збереження єдності та спільної роботи задля припинення війни.

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"Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував Польщі за новий пакет допомоги Україні: "Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо".

Окремо Зеленський і Туск обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи та можливості, які вона може створити для країн Карпатського макрорегіону.

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Польщею своїм досвідом і відкрита до взаємовигідної співпраці.

"Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі", – підсумував президент.

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