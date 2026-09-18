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До президентських перегонів у Франції може доєднатися ультраправий Ерік Земмур

Лідер партії “Реконкіста” виступав за масову депортацію іммігрантів, скорочення державних витрат і заборону мусульманських головних уборів у громадських місцях.

До президентських перегонів у Франції може доєднатися ультраправий Ерік Земмур
Ерік Земмур
Фото: EPA/UPG

Ще одним кандидатом у президенти Франції може стати ультраправий політик Ерік Земмур, пише Politico.

Земмур фактично підтвердив свої плани балотуватися на президентських виборах у квітні.

Лідер ультраправої партії “Реконкіста” (Reconquest) раніше виступав за масову депортацію іммігрантів, скорочення державних витрат і заборону мусульманських головних уборів у громадських місцях.

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Він заявив в ефірі телеканалу BFMTV: “Я – кандидат у президенти Республіки. Ви розумієте, про що я: я буду кандидатом”.

Найбільшу популярність у Франції Земмур мав на початку своєї першої президентської кампанії 2022 року. Його різкі антиімміграційні висловлювання та просування теорії змови про “велике заміщення” (він стверджував, що іммігрантів впускають до західних країн, як-от Франція, щоб навмисно “розмити” біле населення) зробили його скандально відомим у всьому світі.

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Він навіть здавався серйозним суперником для Марін Ле Пен – багаторічної лідерки французьких ультраправих. Однак згодом його кампанія втратила динаміку, і в першому турі голосування він здобув лише 7% голосів.

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