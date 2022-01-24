Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур виступив за зняття санкцій з Росії

Він вважає, що Франції треба зміцнити "дружні звʼязки" з росіянами.

Кандадит у президенти Франції Ерік Земмур виступив за зняття санкцій з Росії. Він назвав російського президента "великим главою держави, якого потрібно поважати".

Відповідний уривок з інтервʼю опублікував канал France 5 у Twitter.

Земмур вважає, що Франції треба зміцнити "дружні звʼязки" з Росією.

"Я не прихильник Путіна, я просто вважаю, що нам потрібно бути другом Росії і перестати бути інструментом маневрів США. Франція може продемонструвати дружбу з Росією, знявши санкції", – заявив він.

Земмур – так званий французький Трамп – публіцист, оголосив про балотування у президенти в листопаді 2021. Земмур є різким критиком імміграції з мусульманських країн і багато разів казав, що масовий приплив мігрантів до країни має бути зупинений. Два роки тому суд засудив його до штрафу 3000 євро за розпалювання ненависті за релігійною ознакою. Земмур заявив тоді, що французькі мусульмани встановлюють власні закони у місцях компактного проживання і корінні французи тікають звідти.

Вибори президента у Франції заплановані на квітень 2022.

Чинна влада Франції підтримує введення нових антиросійських санцій в разі ще одного вторгнення. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у грудні, що Росія зіткнеться з масштабними наслідками та санкціями у разі нападу на Україну.

У січні він нагадав колегам з Німеччини, Італії та Польщі, а також голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю, що будь-яка чергова військова агресія щодо України спричинить масштабні наслідки і матиме високу ціну, зокрема обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами.

Він також згадав про те, що Франція продовжує докладати зусиль у рамках "Нормандського формату" щодо деескалації напруженості в Україні та навколо неї, а також щодо просування реалізації Мінських угод.

Активну підтримку Україні висловлює і президент Франції Еммануель Макрон. У січні він закликав Європу інвестувати у власну систему колективної безпеки на тлі агресивних кроків Росії. Він також закликав до "відвертого" діалогу ЄС з Росією.