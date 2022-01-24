У ВООЗ сподіваються на закінчення пандемії коронавірусу в Європі після "омікрону"

Наприкінці року вірус може повернутися, а пандемія – не обов'язково.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не відкидає завершення пандемії в Європі після закінчення нинішньої хвилі поширення омікрон-варіанту коронавірусу.

Про це заявив директор ВООЗ у європейському регіоні Ганс Клуге в інтерв'ю AFP, передає Deutsche Welle.

За його словами, "цілком ймовірно, що регіон рухається до заключної фази пандемії". При цьому Клуге попередив про необхідність уважного спостереження за можливими новими варіантами ковіду.

Як зазначив представник ВООЗ, після того, як хвиля "омікрону" в Європі спаде, протягом кількох тижнів та місяців існуватиме глобальний імунітет, або завдяки вакцинації, або через те, що люди отримали імунітет після інфекції. На ситуацію також може вплинути наближення теплої пори року.

"Отже, ми можемо приготуватися до періоду затишшя, перш ніж COVID-19 зможе повернутися назад наприкінці року, проте пандемія не обов'язково повернеться", – підсумував Клуге.

За оцінками ВООЗ, понад 60% жителів європейського регіону можуть заразитися "омікроном" до березня.

Нагадаємо, варіант коронавірусу, названий "омікрон", вперше був виявлений у Ботсвані та ПАР у листопаді 2021 року.