“О” означає “Омікрон”: що відомо про новий варіант коронавірусу

Насправді найчеснішою буде відповідь: ще нічого невідомо. Але можна спробувати проаналізувати деякі заяви науковців, щоб зрозуміти, чого нам очікувати.

Одразу з'явилися тривожні питання: як це вплине на ефективність вакцин? Чи є ризик швидшого поширення? Чи означає це, що перебіг хвороби буде агресивнішим?

Як стверджує Європейський центр з контролю та профілактики захворювань (ECDC), наразі йдеться орієнтовно про 30 змін у шипоподібному білку.

Увага прикута до нього через незвично високу кількість мутацій.

Ми вивчили 15-ту літеру грецької абетки. Це літера “Омікрон”, і саме так назвали новий варіант коронавірусу, який вже декілька днів не сходить зі шпальт ЗМІ.

Фото: EPA/UPG Мандрівник у захисному одязі прибуває до міжнародного аеропорту Сіднея, Австралія, 29 листопада 2021 року

Заразніший за дельту? Схоже, що так

Коли пандемія лише розпочалась, багато хто дізнався про таку річ, як базове репродукційне число вірусу, або R0. Цей показник означає, яка кількість людей може заразитись від одного інфікованого, якщо всі інші не мають щеплення чи іншого виду імунітету. Наприклад, якщо показник R0 = 5 – це означає, що одна людина може заразити 5 людей.

R0 обчислювався без урахування всіх обмежень на кшталт карантинних заходів, масок, а також без урахування вакцинації. Коли ж ми ввели ці додаткові умови, то значно ускладнили для коронавірусу його поширення. Тоді на арену вийшов інший показник – R_eff, або ефективне репродукційне число.

Наразі, з урахуванням усіх обмежень, омікрон має ефективне репродукційне число - 2. Показники R_eff для дельти вдавалося тримати десь на рівні 1.5.

Такої невеликої різниці цілком достатньо, щоб вірус поширювався значно швидше, пише генетик Олександр Коляда. Отже, так, потенційно ми можемо говорити про заразніший за дельту варіант. Але заразніший далеко не завжди означає небезпечніший.

Фото: EPA/UPG

Що відомо про симптоми

Наразі, за словами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зарано казати, чи підвищує цей варіант ризики госпіталізації та смерті. Для цього ще немає достатньої вибірки.

Є певні заяви, які можуть нас хоча б тимчасово заспокоїти.

Наприклад, деякі лікарі в Південно-Африканській Республіці (ПАР) стверджують, що симптоми помірні і пацієнти лікуються вдома. А от видання Washington Post згадує лікаря з ПАР, який нібито говорив і про складні форми хвороби. У кожному разі недоцільно обговорювати чутки. Слід дочекатися чітких наукових даних. Наразі точно відомо, що будь-який варіант коронавірусу може спричиняти важку хворобу і смерть. Питання лише, в якого відсотка пацієнтів.

Також поки що немає даних, чи якось симптоми нового варіанта відрізняються від усіх попередніх. Відомо, що на нього занедужали вакциновані люди, але в них хвороба минає легко, вони не потребують госпіталізації. Наприклад, такі дані є про португальських футболістів.

Фото: EPA/UPG

Що тепер з вакцинами та імунітетом

Як заявила Reuters компанія BioNTech, щось сказати про ефективність їхньої з Pfizer вакцини проти омікрону вони зможуть лише через два тижні. Проте якщо вакцину доведеться змінювати під новий варіант, компаніям може знадобитися до 100 днів для модифікації та вироблення препарату.

Компанія Moderna Inc. також виступила з офіційною заявою, що працює над модернізацією власної вакцини.

Деякі науковці вважають, що вакцини все ще можуть нас захистити. Про це заявив, наприклад, епідеміолог Гарвардської школи громадського здоров'я Вільям Хенейдж. Але він також наголошує, що потрібні подальші дослідження.

За словами генетика Олександра Коляди, найбільше науковців хвилюють такі мутації:

декілька мутацій у RBD- і NTD-доменах дають йому стійкість до невтралізійних антитіл;

комбінація H655Y+N679K+P681H у місці розрізання фурином може давати підвищену здатність до проникнення в клітину, а отже, пояснювати підвищену швидкість передачі між людьми;

делеція (структурна мутація) в nsp6 – типу делецій в альфа і бета – може бути пов'язана з ухиленням від інтерферонової відповіді і також впливати на швидкість передачі між людьми;

мутації R203K і сусідня G204R у білку нуклеокапсиду, які є в альфа, гама та лямбда, можуть надати йому підвищену заразність.

Фото: EPA/UPG

Причини мутації

Уперше у ВООЗ звітували про новий варіант 24 листопада з Південно-Африканської Республіки. Але перший підтверджений випадок у ПАР зафіксували 9 листопада, а потім і 11 листопада в Ботсвані. Як пояснює професор і директор UCL Genetics Institute Франсуа Балу, варіант має незвичне скупчення мутацій. І він, можливо, розвивався протягом тривалого часу в імуноскомпрометованої людини, наприклад, пацієнта з ВІЛ/СНІД, який не отримував необхідну терапію. ПАР має найвищі показники інфікованих ВІЛ. Станом на 2019 рік – 7,5 мільйонів.

Згідно з дописом Bloomberg – нині 8,2 мільйона. Наприклад, інший варіант, який викликав занепокоєння – бета – також фіксували в ПАР.

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Отже, відомо, що нічого невідомо. Віруси мутують, це треба прийняти і робити те, що від нас залежить: дотримуватися обмежень, вакцинуватися.

До кінця грецької абетки залишилось 9 літер. Але ВООЗ нас “заспокоює”. Коли грецька абетка закінчиться, для назв нових варіантів можна використати назви сузір'їв.