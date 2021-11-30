У Києві вакциновано понад три мільйони людей, лише половина з них двома дозами, - Кличко

"Дивно, коли молоді освічені люди розповідають, що від вакцинації можуть вирости роги чи хвіст".

Фото: Макс Требухов

У Києві наразі від коронавірусу вакциновано більш ніж три мільйони людей. Однак лише половина з них отримала дві дози.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів під час міжнародного форуму "Корея-Україна".

"Єдиними захистом від ковіду є вакцинація. У місті вакциновано понад три мільйони людей. Приблизно півтора мільйона з них вакциновано двома дозами", - розповів Віталій Кличко.

За словами міського голови, дивно, коли молоді освічені люди розповідають, що від вакцинації можуть вирости роги чи хвіст.

Фото: Макс Требухов

"Ми живемо у світі, де є багато різної інформації і дуже багато інформаційного сміття. Однак я хочу наголосити, що спиратися можна виключно на фахову думку, а не довіряти джерелам із сумнівною репутацією", - наголосив він.

Також Віталій Кличко зазначив, що більшість ліжок у Києві забезпечені киснем, попри проблеми з постачанням.

Крім того він додав, що наступного року збільшиться сума фінансування протиепідемічних заходів у столиці.

"Минулого року ми витратили на підтримку лікарів, медичне обладнання, підтримку транспорту тощо один мільярд гривень. На наступний рік на ці потреби зарезервовано 1,2 мільярди гривень", - розповів Кличко.

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.