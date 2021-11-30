"Чим швидше ми почнемо розробляти довгострокову стратегію реагування держави на ковід, тим краще".

Пандемія не закінчиться у найближчі два роки. Про це під час міжнародного форуму "Корея-Україна" заявив колишній генеральний директор Центру громадського здоров‘я МОЗ, директор проекту ЮСЕЙД "Інновації для подолання епідемії ВІЛ", лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

Фото: Макс Требухов

"Пандемія не закінчиться ні у 2022, ні у 2023 роках, - сказав він. - Усі памʼятають про спалах іспанки на початку 20 століття. Так от останній випадок цієї хвороби був зареєстрований у 1957 році, тобто через 40 років після початку пандемії. Тому чим швидше ми почнемо розробляти довгострокову стратегію реагування держави на ковід, тим краще".

Також Володимир Курпіта наголосив на важливості збереження пакетів програми медичних гарантій з реагування на коронавірусну хворобу.

"Основне завдання держави полягає в тому щоб вчасно виявити небезпеку і вчасно повідомити своїх громадян", - додав Курпіта.

Однак, на його думку, є суттєва проблема, яка полягає в тому, що ми дуже медикалізували проблеми і зробили їх виключно лікарськими. Більшість випадків ковіду мають легкий перебіг, люди не звертаються за допомогою, але їх треба вчасно діагностувати.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.