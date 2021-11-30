В Україні відкрився міжнародний форум "Корея-Україна"

30 листопада у Києві відкрився міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті".

Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Форум "Україна-Корея" відкрив посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те. Він першочергово зазначив, що міжнародний форум стане важливою частиною співпраці між Кореєю та Україною та висловив сподівання до співпраці цих країн щодо злагодження ситуації з коронавірусом.

"Протягом останніх двох років усі країни докладають великих зусиль до подолання важкої ситуації з коронавірусом. Ще нещодавно Корея готувалася до повного відкриття кордонів, але змушена була здійснити протиепідемічні заходи у звʼязку з новим штамом омікрон. Як зазначив президент Мун Чже Ін, очевидний урок, який людство засвоїло від пандемії, що все залежить від того, чи буде світова спільнота діяти злагоджено і збалансовано", – сказав посол.

Також на відкритті форуму виступив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Він наголосив, що з 2022 року Україна переходить до третього етапу медреформи.

"Після того, як гроші пішли за пацієнтом, ми хочемо розвивати інфраструктуру та мережу. 2022-2023 рік – роки повного технічного переоснащення лікарень. Нам потрібні значні зусилля, щоб вийти на новий рівень", – зазначив Ляшко.

Він розповів, що у 2022 році Україна запустить кластеризацію закладів охорони здоров‘я, щоб досягти універсального доступу до сфери охорони здоровʼя: "Ми маємо дати право НСЗУ не лише на ринкових умовах надавати гроші закладам, а і визначати кожного провайдера медичних послуг у регіоні".

За словами міністра, потенційно на наступний етап реформи потрібно 17 мільярдів гривень. 2022 рік – це рік збільшення фінансування через зростання тарифів, збільшення заробітних плат. У бюджеті на 2022 рік закладено кошти для постачання новітнього обладнання з Японії, США, Кореї. Держава буде поступово виплачувати вартість цього обладнання відповідно до міжнародних угод.

Також Віктор Ляшко зазначив, що Україна виходить на фінальну стадії стратегії охорони здоровʼя до 2030 року.