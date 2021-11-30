ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Виховання газом
Виховання газом
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні відкрився міжнародний форум "Корея-Україна"

Форум урочисто відкрили посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те та міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

30 листопада у Києві відкрився міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті".

Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Форум "Україна-Корея" відкрив посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те. Він першочергово зазначив, що міжнародний форум стане важливою частиною співпраці між Кореєю та Україною та висловив сподівання до співпраці цих країн щодо злагодження ситуації з коронавірусом.

"Протягом останніх двох років усі країни докладають великих зусиль до подолання важкої ситуації з коронавірусом. Ще нещодавно Корея готувалася до повного відкриття кордонів, але змушена була здійснити протиепідемічні заходи у звʼязку з новим штамом омікрон. Як зазначив президент Мун Чже Ін, очевидний урок, який людство засвоїло від пандемії, що все залежить від того, чи буде світова спільнота діяти злагоджено і збалансовано", – сказав посол.

Також на відкритті форуму виступив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Він наголосив, що з 2022 року Україна переходить до третього етапу медреформи.

"Після того, як гроші пішли за пацієнтом, ми хочемо розвивати інфраструктуру та мережу. 2022-2023 рік – роки повного технічного переоснащення лікарень. Нам потрібні значні зусилля, щоб вийти на новий рівень", – зазначив Ляшко.

Він розповів, що у 2022 році Україна запустить кластеризацію закладів охорони здоров‘я, щоб досягти універсального доступу до сфери охорони здоровʼя: "Ми маємо дати право НСЗУ не лише на ринкових умовах надавати гроші закладам, а і визначати кожного провайдера медичних послуг у регіоні".

За словами міністра, потенційно на наступний етап реформи потрібно 17 мільярдів гривень. 2022 рік – це рік збільшення фінансування через зростання тарифів, збільшення заробітних плат. У бюджеті на 2022 рік закладено кошти для постачання новітнього обладнання з Японії, США, Кореї. Держава буде поступово виплачувати вартість цього обладнання відповідно до міжнародних угод.

Також Віктор Ляшко зазначив, що Україна виходить на фінальну стадії стратегії охорони здоровʼя до 2030 року.

Анастасія ІванцівАнастасія Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також