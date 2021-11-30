В Україні за добу виявили 10,5 тис. нових випадків COVID-19

У понеділок, 29 листопада, в Україні зафіксували 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1 749 хворих, 561 людина померла. Від ковіду вилікувались 25 318 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1646), Полтавську (875), Донецьку (706), Київську (694) і Черкаську (645) області.
|Регіон
|Підтверджені
|Зареєстровано померлих
|Одужали
|Активні хворі
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|Всього
|на 100 тис. нас.
|Україна
|3438381
|10554
|85975
|561
|2946032
|25318
|406374
|1067,0
|м. Київ
|298819
|1646
|7528
|35
|255106
|1471
|36185
|1220,4
|Вінницька
|103995
|237
|2704
|25
|84939
|880
|16352
|1062,3
|Волинська
|93818
|516
|1963
|13
|79567
|1131
|12288
|1192,8
|Дніпропетровська
|232189
|393
|7871
|46
|200258
|3149
|24060
|760,4
|Донецька
|154263
|706
|4529
|26
|139834
|1334
|9900
|527,1
|Житомирська
|133298
|77
|3001
|19
|117315
|1348
|12982
|1078,6
|Закарпатська
|80041
|368
|2042
|10
|68331
|401
|9668
|771,8
|Запорізька
|171106
|592
|4370
|35
|143199
|1191
|23537
|1401,1
|Івано-Франківська
|120859
|167
|2864
|7
|102734
|522
|15261
|1117,7
|Київська
|173543
|694
|4162
|33
|149973
|699
|19408
|1089,2
|Кіровоградська
|29536
|178
|1233
|10
|23915
|169
|4388
|472,7
|Луганська
|57072
|224
|1985
|8
|49940
|609
|5147
|765,5
|Львівська
|209007
|467
|5470
|26
|181806
|1429
|21731
|866,9
|Миколаївська
|107907
|484
|3011
|15
|95388
|822
|9508
|852,2
|Одеська
|228045
|367
|5196
|35
|178965
|914
|43884
|1848,7
|Полтавська
|125984
|875
|3204
|36
|104239
|1027
|18541
|1342,2
|Рівненська
|120376
|431
|2054
|16
|109115
|1109
|9207
|799,7
|Сумська
|124889
|307
|2566
|30
|112232
|1227
|10091
|949,3
|Тернопільська
|102107
|120
|1943
|12
|92298
|548
|7866
|759,4
|Харківська
|234800
|344
|5671
|32
|204605
|897
|24524
|925,6
|Херсонська
|76209
|72
|2498
|13
|57269
|996
|16442
|1605,9
|Хмельницька
|137712
|276
|2955
|24
|120765
|1116
|13992
|1118,6
|Черкаська
|118080
|645
|2210
|21
|100438
|511
|15432
|1300,3
|Чернівецька
|115753
|171
|2822
|11
|99929
|1133
|13002
|1445,1
|Чернігівська
|88973
|197
|2123
|23
|73872
|685
|12978
|1316,0
За добу від COVID-19 вакцинувалися 226 тисяч осіб, з них 71 тис. отримали першу дозу щеплення.
Нагадаємо, що в Україні четвертий тиждень підряд спостерігається зменшення показників захворюваності на COVID-19. Станом на понеділок, 29 листопада, в країні було 422 тисячі хворих на коронавірус, що на 100 тисяч менше ніж на початку листопада.
Найбільше хворих зараз в Одеській та Херсонській областях, найкраща ситуація – у Кіровоградській та Донецькій.
В МОЗ очікують, що хвиля COVID-19 піде з України до Нового року, але ріст може відновитися у зв'язку з поширенням у світі більш заразного штаму омікрон.