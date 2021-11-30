В Україні за добу виявили 10,5 тис. нових випадків COVID-19

Вилікувались від коронавірусу більше 25 тисяч людей.

У понеділок, 29 листопада, в Україні зафіксували 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1 749 хворих, 561 людина померла. Від ковіду вилікувались 25 318 людей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1646), Полтавську (875), Донецьку (706), Київську (694) і Черкаську (645) області.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3438381 10554 85975 561 2946032 25318 406374 1067,0 м. Київ 298819 1646 7528 35 255106 1471 36185 1220,4 Вінницька 103995 237 2704 25 84939 880 16352 1062,3 Волинська 93818 516 1963 13 79567 1131 12288 1192,8 Дніпропетровська 232189 393 7871 46 200258 3149 24060 760,4 Донецька 154263 706 4529 26 139834 1334 9900 527,1 Житомирська 133298 77 3001 19 117315 1348 12982 1078,6 Закарпатська 80041 368 2042 10 68331 401 9668 771,8 Запорізька 171106 592 4370 35 143199 1191 23537 1401,1 Івано-Франківська 120859 167 2864 7 102734 522 15261 1117,7 Київська 173543 694 4162 33 149973 699 19408 1089,2 Кіровоградська 29536 178 1233 10 23915 169 4388 472,7 Луганська 57072 224 1985 8 49940 609 5147 765,5 Львівська 209007 467 5470 26 181806 1429 21731 866,9 Миколаївська 107907 484 3011 15 95388 822 9508 852,2 Одеська 228045 367 5196 35 178965 914 43884 1848,7 Полтавська 125984 875 3204 36 104239 1027 18541 1342,2 Рівненська 120376 431 2054 16 109115 1109 9207 799,7 Сумська 124889 307 2566 30 112232 1227 10091 949,3 Тернопільська 102107 120 1943 12 92298 548 7866 759,4 Харківська 234800 344 5671 32 204605 897 24524 925,6 Херсонська 76209 72 2498 13 57269 996 16442 1605,9 Хмельницька 137712 276 2955 24 120765 1116 13992 1118,6 Черкаська 118080 645 2210 21 100438 511 15432 1300,3 Чернівецька 115753 171 2822 11 99929 1133 13002 1445,1 Чернігівська 88973 197 2123 23 73872 685 12978 1316,0

За добу від COVID-19 вакцинувалися 226 тисяч осіб, з них 71 тис. отримали першу дозу щеплення.

Нагадаємо, що в Україні четвертий тиждень підряд спостерігається зменшення показників захворюваності на COVID-19. Станом на понеділок, 29 листопада, в країні було 422 тисячі хворих на коронавірус, що на 100 тисяч менше ніж на початку листопада.

Найбільше хворих зараз в Одеській та Херсонській областях, найкраща ситуація – у Кіровоградській та Донецькій.

В МОЗ очікують, що хвиля COVID-19 піде з України до Нового року, але ріст може відновитися у зв'язку з поширенням у світі більш заразного штаму омікрон.