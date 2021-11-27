Через ковід померло ще 568 українців

За добу зафіксували понад 14 тисяч випадків коронавірусу.

За п’ятницю, 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.

Летальних випадків – 568.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 305 осіб, одужало – 22 946.

Здійснено 95 515 тестувань за добу: зокрема методом ПЛР – 47 289, методом ІФА – 10 422, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 414 540 осіб, одужало – 2 899 967, летальних випадків – 84 717 і проведено ПЛР-тестувань – 15 793 678.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий сильно мутований варіант коронавірусу SARS-CoV-2, що походить з Африки, грецькою літерою "Омікрон".