Чи може COVID-19 впливати на психіку? Відео та коментарі від спеціалістів

Вчені Нью-Йоркського університету дослідили: кожна сьома людина, що перехворіла на COVID-19, з часом відчуває проблеми із психічним здоров’ям.

Шкоду для здоров’я від COVID-19 важко переоцінити. За кілька років ми встигли побачити та відчути на власному досвіді чи на досвіді близьких, як вірус вражає організм в процесі перебігу хвороби — часто у найнепередбачуваніший спосіб. І якщо наслідки на фізичне здоров’я легко відчути та діагностувати, то вплив на психіку помітити не так просто.

Причини можуть бути різні: помітне зниження рівня кисню в крові, перевантаження імунної системи та згортання крові. Тож, як працює коронавірус і як він спричиняє депресивні стани та інші психічні порушення?

Команда проекту «Твій сімейний лікар» спільно БО «100% Життя» за підтримки USAID створили анімаційний ролик, в якому наочно розповідає про те, які вірус впливає на нашу нервову систему, як потрапляє в мозок і чому його вплив на психіку важко переоцінити.

Чи може COVID-19 впливати на психіку? | Твій сімейний лікар

Як вірус потрапляє в мозок людини? Розповідає психіатр Богдан Орєхов.

«COVID-19, як і всі глобальні проблеми, є мультифакторним. Це ендотеліальний вірус і розмножується на слизових оболонках: внутрішніх поверхнях судин, кишківника, альвеол. Та крім того, він має тропізм, тобто схильність до поширення у нервовій системі, частиною якої є й мозок.

Коли вірус потрапляє в нервову систему, імунна система його бачить. Вона виробляє клітини, які починають його знищувати. Оскільки вірус сам по собі не живе, імунній системі доводиться вбивати його разом з клітинами, в яких він засів. Тож нервова система страждає не тільки від самого коронавірусу, а й від власної імунної системи.

COVID-19 також вражає клітини, якими вистелені капіляри, судини та серце. Це призводить до тромбозів і звуження судин, тож до мозку поступає менше крові, а значить і кисню, і поживних речовин. А наш мозок споживає їх дуже багато і дуже «не любить» голодувати, і особливо небезпечне саме кисневе голодування».

Які є перші ознаки постковідних проблем з психічним здоров’ям?

* Сильна втома, порушення сну та пам’яті, погіршення концентрації уваги, сплутаність думок.

* Загальна тривожність, яка є наслідком не тільки перенесення вірусу, а й карантину та соціальної ізоляції.

* Зміни настрою, депресивні стани, негативні та навіть суїцидальні думки.

* Галюцинації. Найпоширеніше — викривлення нюху, та трапляються також зорові, слухові та тактильні (мурашки по тілу) галюцинації.

Чому важливо звернутися до спеціаліста, як тільки відчуваєш перші симптоми? Поради від сімейної лікарки Мар’яни Климців.

Навіть незначні психічні порушення після covid-19 можуть бути верхівкою айсберга і сигналізувати про серйозні проблеми в організмі. Ми часто пояснюємо собі різні проблеми із фізичним та психічним здоров’ям, як "слабкість після хвороби", “сезонні погодні зміни”, “тиск”, “поганий настрій” тощо. Але якщо такий стан триває тижнями і не пояснюється жодними іншими діагнозами — це потребує уваги сімейного лікаря або лікарки.

Тож якщо ви помічаєте у себе чи у близьких згадані вище симптоми, зверніться до спеціаліста, не бійтеся розповісти про своє самопочуття, навіть якщо скарги видаються вам дивними. Стан нашої психіки тісно пов’язаний зі станом всього тіла та його здоров’ям, і може сигналізувати про важливі проблеми. Не ігноруйте ці сигнали. Чим раніше ваш лікар чи лікарка дізнається про них – тим швидше зможе допомогти самостійно чи направити на додаткові обстеження чи консультації психіатра.

Зверніть увагу, що до психіатра, психолога чи психотерапевта, ви можете звернутись самостійно, без направлення сімейного лікаря. Більше про психічне здоров’я, а також про спеціалістів, до яких можна звернутись за допомогою, читайте тут.

Режисерка Анастасія Фалілеєва про роботу над відео та важливість психічного здоров’я.

«Так склалося що мої анімаційні фільми завжди тісно пов‘язане з темою психічного здоров‘я, розладів особистості, депресії. Нажаль, я сама проходила цей шлях і продовжую боротись. Я з радістю взялась за проект, адже вбачаю свою місію у розповсюджені інформації про важливість уважного ставлення до психічного здоров‘я, консультацій психолога та психотерапевта у разі потреби, і акцентую що психіатр — це не вирок, а такий же лікар, як і стоматолог або гінеколог».

Де можна отримати безкоштовну психологічну консультацію?

● Київський міський психоневрологічний диспансер №5 – (044) 456 17 02 та (044) 456 17 25.

● Центр психічного здоров’я і травмотерапії «Інтеграція» – (067) 594 94 46, (095) 913 69 41, (044) 599 73 93.

● Lifeline Ukraine, національна лінія з питань профілактики самогубств і підтримки психічного здоров’я – 7333.

● Національна дитяча гаряча лінія – 0 800 500 225 або 116 111 (з мобільного).

● Консультацію можна отримати в довідковій службі «Здоров’я» за телефоном 1583.

Матеріал підготовлено командою соціального проекту "Твій сімейний лікар". Сайт та Facebook-сторінка проєкту.