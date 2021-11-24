В Україні зайнятість ліжок із киснем у ковід-лікарнях впала до вересневих показників

У кожному регіоні України зайнятість ліжок із киснем у ковід-лікарнях стала меншною за показники "червоного рівня".

До цього такий показник востаннє був 30 вересня, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу 24 листопада.

"Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих коронавірусною хворобою у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному із регіонів вже є меншою за індикаторний показник червоного рівня епідемічної небезпеки – 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня", – зазначив він.

Ляшко додав, що зараз усі відведенні для лікування хворих на коронавірус лікарні забезпечені киснем у повному обсязі.

"Наразі в України працюють 26 підприємств, які виробляють орієнтовний сумарний об'єм кисню для лікарень у розмірі 436 тон на добу. Починаючи із січня 2021 року по сьогодні медичними закладами було використано 2 458 700 тон рідкого та газоподібного кисню. І це дозволило забезпечити лікування 496 391 пацієнта", – зазначив він.

Згідно з аналітичною системою РНБО, середній відсоток зайнятих ліжок по країні станом на 23 листопада становить 53,1%.

Найвища заповненість – в Івано-Франківській і Закарпатській областях (більше 60%), найменша – в Луганській (42%) і Чернівецькій (36,4%). У Києві зайнято 57,8% ліжок із киснем.

Фото: health-security.rnbo.gov.ua

Нагадаємо, згідно з прогнозом НАН України, осіння хвиля COVID-19 в Україні пройшла свій пік і буде поступово згасати. Але найімовірнішим науковцям видається сценарій, який не передбачає стрімкого завершення хвилі ще до новорічних свят.

У МОЗ також констатують, що в Україні спостерігається пришвидшення спаду захворюваності на ковід на 19-20% за тиждень. Також на 3-6% впала летальність.