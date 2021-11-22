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У Pfizer заявили про 100% ефективність своєї вакцини для підлітків

Серед учасників, які отримали препарат, випадки захворювання не виявлено.

У Pfizer заявили про 100% ефективність своєї вакцини для підлітків
Фото: EPA/UPG

Вакцина Pfizer-BioNTech показала 100% ефективність проти коронавірусу COVID-19 у віковій групі від 12 до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Оновлені результати основного третьої фази дослідження компанії свідчать, що серія з двох доз вакцини від COVID-19 Pfizer-BioNTech була на 100% ефективною проти COVID-19, від семи днів до чотирьох місяців", - йдеться у повідомленні.

У дослідженнях, як зазначається, брали участь 2228 підлітків. За даними розробників, було підтверджено 30 випадків зараження коронавірусом, при цьому всі виявили у групі, учасники якої отримували плацебо. Серед учасників, які отримали препарат, випадки захворювання не виявлено.

Нагадаємо, 27 жовтня Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років. Відповідний наказ було ухвалено 13 жовтня на підставі позиції Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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