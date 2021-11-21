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За суботу в Україні зареєстрували 10 635 нових випадків ковіду

Одужало майже на 4000 осіб більше. 

За суботу в Україні зареєстрували 10 635 нових випадків ковіду
Фото: Стас Козлюк

За 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 894, медпрацівників – 99). Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Госпіталізували за суботу 4 038 пацієнтів, померли – 377, одужали – 14 450.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 332 943 особи;
  • одужало – 2 762 950 осіб;
  • летальних випадків – 81 272;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 542 112.

За вчора вакцинували проти коронавірусу 152 321 людину. Одну дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовані – 102 561 людина.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень", – зазначили в повідомленні.

У МОЗ додали, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, в пʼятницю голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в Україні другий тиждень поспіль знижується кількість нових захворілих на коронавірус та число госпіталізацій. Водночас зростання захворюваності в країнах Європи може свідчити про те, що незабаром це торкнеться й України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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