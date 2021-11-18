Ексмер Києва Олександр Омельченко госпіталізований з коронавірусом

За словами Кличка, він у непростому стані.

Колишній міський голова Києва, нині – депутат Київради Олександр Омельченко госпіталізований із коронавірусом.

Про це на засіданні міської ради повідомив столичний глава Віталій Кличко.

"Один із депутатів Київради, один із досвідчених депутатів і за фахом, і за віком, знаходиться в лікарні. У такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток враження легень", – зазначив мер.

Кличко побажав йому швидкого одужання. Додаткових деталей про стан 83-річного Омельченка і коли він був госпіталізований він не повідомив.

Олександр Омельченко був головою КМДА з 1996 по 2006 рік, очільником Київради з 1998 по 1999, мером столиці з 1999 по 2006. Колишній народний депутат.