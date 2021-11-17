В Україні виявили 11 варіантів штаму дельта

Українські вчені виявили 11 варіантів штаму коронавірусу дельта, які циркулюють у країні. В Інституті молекулярної біології та генетики України стверджують, що саме цей варіант вірусу SARS-CoV-2 цілковито панує в Україні.

Дослідження проводять на замовлення Ради національної безпеки та оборони, інформує пресслужба Інституту.

У жовтні науковці ІМБГ дослідили 75 зразків, що були зібрані Центром громадського здоров’я наприкінці вересня. Майже у 60% зразків з різних регіонів України виявили "материнський" варіант дельти B.1.617.2, т. зв. індійський. Водночас вчені виявили й 10 інших варіантів штаму дельта, які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.

В Інституті зауважують, що у червні-серпні 2021 року штам дельта було виявлено лише в половині досліджуваних зразків, решта становив штам альфа, т.зв. британський, який почав широко розповсюджуватися на початку цього року.

За словами науковців, мутовані варіанти штаму дельта відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Нинішні вакцини дієві проти цих штамів, стверджує директор Інституту молекулярної біології і генетики академік Михайло Тукало.

Нагадаємо, штам дельта зафіксували в Україні в червні цього року. У Національній академії наук України заявили, що захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%.