В Україні зроблено понад 21 мільйон щеплень від коронавірусу

В Україні від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусної недуги зроблено понад 21 мільйон щеплень. Повний курс вакцинації пройшли 8,8 млн українців.

За даними Міністерства охорони здоров’я, вакциновано 12 331 552 людини. Із них повністю імунізовані вже 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

У понеділок, 15 листопада, проти COVID-19 вакциновано 268 088 людей. Одну дозу отримали 102 908 українців, ще 165 180 людей отримали другу дозу.

Щеплення робили 1 169 мобільних бригад з імунізації, 3 222 пункти щеплення та 445 центрів вакцинації населення.

Учора для українців були доступні чотири вакцини. 126 630 людей щепилися вакциною від Pfizer/BioNTech, 110 982 - препаратом CoronaVac. 22 884 особи вакцинувалися препаратом від AstraZeneca, 7 592 - від Moderna.

У МОЗ повідомляють, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський пообіцяв по 1 тисячі гривень вакцинованим українцям. За його словами, гроші можна буде отримати через застосунок "Дія" і витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.