Через ускладнення від коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету

Через ускладення від коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Петро Ясній.

Про це пише "20 хвилин".

“Ректора не стало 13 листопада близько 14.30. Інформацію підтвердили в університеті. За словами колег, пан Петро хворів на COVID”, – йдеться у повідомленні.

Про місце прощання і поховання повідомлять згодом.

Петро Ясній – автор понад 220 наукових праць, у тому числі монографій та 12 патентів на винаходи.

Ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Ясній був з 2007 року.

Нагадаємо, 6 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом, на 88-му році життя помер колишній народний депутат Юхим Звягільський.