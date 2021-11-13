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Через ускладнення від коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету

Петро Ясній помер у суботу, 13 листопада.

Через ускладнення від коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету
Фото: te.20minut.ua

Через ускладення від коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Петро Ясній.

Про це пише "20 хвилин".

“Ректора не стало 13 листопада близько 14.30. Інформацію підтвердили в університеті. За словами колег, пан Петро хворів на COVID”, – йдеться у повідомленні.

Про місце прощання і поховання повідомлять згодом.

Петро Ясній – автор понад 220 наукових праць, у тому числі монографій та 12 патентів на винаходи.

Ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Ясній був з 2007 року.

Нагадаємо, 6 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом, на 88-му році життя помер колишній народний депутат Юхим Звягільський.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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