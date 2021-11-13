В Україні зафіксували ще понад 23 тисячі нових випадків ковіду

За п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 695.
Також за минулу добу госпіталізовано 4 564 особи, одужало – 25 415.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1839 випадків;
- Вінницька область – 887 випадків;
- Волинська область – 642 випадки;
- Дніпропетровська область – 2219 випадків;
- Донецька область – 1010 випадків;
- Житомирська область – 772 випадки;
- Закарпатська область – 516 випадків;
- Запорізька область – 920 випадків;
- Івано-Франківська область – 946 випадків;
- Київська область – 997 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 339 випадків;
- Львівська область – 1243 випадки;
- Миколаївська область – 965 випадків;
- Одеська область – 2066 випадків;
- Полтавська область – 1124 випадки;
- Рівненська область – 840 випадків;
- Сумська область – 584 випадки;
- Тернопільська область – 428 випадків;
- Харківська область – 1876 випадків;
- Херсонська область – 310 випадків;
- Хмельницька область – 1015 випадків;
- Черкаська область – 530 випадків;
- Чернівецька область – 348 випадків;
- Чернігівська область – 988 випадків.
За добу здійснено 126 841 тестування: зокрема методом ПЛР – 60 402, методом ІФА – 14 989, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 203 149 осіб, одужало – 2 620 094, летальних випадків – 76 302 і проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.
Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, в Україні підтвердили 24 058 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 750 пацієнтів з коронавірусом померли.