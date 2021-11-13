В Україні зафіксували ще понад 23 тисячі нових випадків ковіду

За п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 695.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 564 особи, одужало – 25 415.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1839 випадків;

Вінницька область – 887 випадків;

Волинська область – 642 випадки;

Дніпропетровська область – 2219 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 772 випадки;

Закарпатська область – 516 випадків;

Запорізька область – 920 випадків;

Івано-Франківська область – 946 випадків;

Київська область – 997 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 339 випадків;

Львівська область – 1243 випадки;

Миколаївська область – 965 випадків;

Одеська область – 2066 випадків;

Полтавська область – 1124 випадки;

Рівненська область – 840 випадків;

Сумська область – 584 випадки;

Тернопільська область – 428 випадків;

Харківська область – 1876 випадків;

Херсонська область – 310 випадків;

Хмельницька область – 1015 випадків;

Черкаська область – 530 випадків;

Чернівецька область – 348 випадків;

Чернігівська область – 988 випадків.

За добу здійснено 126 841 тестування: зокрема методом ПЛР – 60 402, методом ІФА – 14 989, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 203 149 осіб, одужало – 2 620 094, летальних випадків – 76 302 і проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, в Україні підтвердили 24 058 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 750 пацієнтів з коронавірусом померли.