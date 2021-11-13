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В Україні зафіксували ще понад 23 тисячі нових випадків ковіду

Летальних випадків – 695.

В Україні зафіксували ще понад 23 тисячі нових випадків ковіду
Фото: zaxid.net

За п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 1622 дитини та 436 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 695.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 564 особи, одужало – 25 415.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1839 випадків;
  • Вінницька область – 887 випадків;
  • Волинська область – 642 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2219 випадків;
  • Донецька область – 1010 випадків; 
  • Житомирська область – 772 випадки;
  • Закарпатська область – 516 випадків;
  • Запорізька область – 920 випадків;
  • Івано-Франківська область – 946 випадків;
  • Київська область – 997 випадків;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 339 випадків;
  • Львівська область – 1243 випадки;
  • Миколаївська область – 965 випадків;
  • Одеська область – 2066 випадків;
  • Полтавська область – 1124 випадки;
  • Рівненська область – 840 випадків;
  • Сумська область – 584 випадки;
  • Тернопільська область – 428 випадків;
  • Харківська область – 1876 випадків;
  • Херсонська область – 310 випадків;
  • Хмельницька область – 1015 випадків;
  • Черкаська область – 530 випадків;
  • Чернівецька область – 348 випадків;
  • Чернігівська область – 988 випадків.

За добу здійснено 126 841 тестування: зокрема методом ПЛР – 60 402, методом ІФА – 14 989, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 203 149 осіб, одужало – 2 620 094, летальних випадків – 76 302 і проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223. 

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, в Україні підтвердили 24 058 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 750 пацієнтів з коронавірусом померли.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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