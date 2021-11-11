За добу в Україні зафіксували 24 747 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 1 550 дітей і 462 медпрацівника).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 778 осіб, 652 пацієнти померли. Одужало – 18 896 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 155 519 осіб, одужало – 2 572 738. Від ускладнень захворювання померли 74 857 людей.

Всього було здійснено 15 067 107 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) і Івано-Франківській (1454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2002 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 694 випадки;

Дніпропетровська область – 1999 випадків;

Донецька область – 1179 випадків;

Житомирська область – 956 випадків;

Закарпатська область – 466 випадків;

Запорізька область – 1146 випадків;

Івано-Франківська область – 1454 випадки;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Луганська область – 394 випадки;

Львівська область – 1253 випадки;

Миколаївська область – 903 випадки;

Одеська область – 1469 випадків;

Полтавська область – 1327 випадків;

Рівненська область – 985 випадків;

Сумська область – 1174 випадки;

Тернопільська область – 603 випадки;

Харківська область – 1550 випадків;

Херсонська область – 548 випадків;

Хмельницька область – 1089 випадків;

Черкаська область – 597 випадків;

Чернівецька область – 430 випадків;

Чернігівська область – 680 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ зазначили, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За минулу добу було щеплено 277 097 людей. Одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані – 129 753 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей.

Нагадаємо, Національна академія наук припускає, що Україна вже вийшла на пік осінньої хвилі COVID-19. Поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня регіони України поступово почали переводити до "червоної" зони, і з 12 листопада там буде вже 18 регіонів, включно з Києвом.