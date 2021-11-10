В Україні 23 283 нових випадки ковіду, госпіталізували ще 5 696 людей

У вівторок, 9 листопада, в Україні підтвердили 23 283 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 539 дітей і 529 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 5 696 осіб, подолали хворобу 16 277 людей, 816 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 9 листопада підтвердили в Дніпропетровській області (1 792), Києві (1 740), Харківській (1 719), Полтавській (1 591) та Одеській (1 572) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 130 772 особи, одужали від коронавірусу 2 553 842 людей, від ускладнень ковіду померли 74 206 українців.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Учора 267 401 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 150 663 особи, повністю імунізовані - 116 738 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них одну дозу отримали 11 697 384 особи, повністю імунізовані 8 154 792 людини. Загалом в Україні проведено 19 852 176 щеплень.

У МОЗ повідомляють, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, МОЗ утилізувало пів мільйона доз вакцини AstraZeneca, у якої минув термін придатності.