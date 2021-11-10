:Людству може знадобитися щорічна вакцинація від COVID-19, - керівник Pfizer

За словами керівника Pfizer, третя, бустерна, доза "дає дуже-дуже високий рівень захисту", який перевищує навіть максимальний рівень після двох перших щеплень.

Генеральний директор американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла висловив припущення, що людству доведеться звикнути до щорічної ревакцинації від COVID-19.

Про це він сказав у вівторок під час виступу в вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада", передає "Укрінформ".

За словами керівника Pfizer, третя, бустерна, доза "дає дуже-дуже високий рівень захисту", який перевищує навіть максимальний рівень після двох перших щеплень.

"Але питання в тому, скільки це триватиме. Ми знаємо, що через шість місяців після другої дози ми спостерігали зниження імунітету. Нам потрібно спостерігати впродовж шести-семи-восьми або навіть дев’яти місяців після введення бустерної дози",- зазначив Бурла.

За його словами, попередні оцінки свідчать, що після третьої дози імунітет залишатиметься сильним впродовж року. Але, додав він, остаточні результати наукових досліджень не завжди виправдовують очікування.

"Нам потрібно почекати й побачити. Однак імовірний сценарій – це щорічна ревакцинація", - зауважив Бурла.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з них понад 91%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.