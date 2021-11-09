Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців, але є умови

Для в'їзду потрібно пройти повний курс вакцинації або надати негативні COVID-тести (до і після прибуття).

Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців за умови повної вакцинації або наявності негативних тестів на COVID-19.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)", - написав Кулеба.

Детальні умови в’їзду до Кіпру доступні на сторінці МЗС України.

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).



МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців✌️



Всі умови в’їзду до Кіпру👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

Нагадаємо, Європейський Союз у вівторок, 9 листопада, офіційно повідомив про рішення запровадити обмеження на в'їзд для громадян України через спалах COVID-19.

Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що, незважаючи на виключення із "зеленого списку", тотального закриття кордонів Євросоюзу для громадян України не буде. "Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - заявив міністр.