Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців, але є умови

Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців за умови повної вакцинації або наявності негативних тестів на COVID-19.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)", - написав Кулеба.
Детальні умови в’їзду до Кіпру доступні на сторінці МЗС України.
Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021
Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).
МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців✌️
Всі умови в’їзду до Кіпру👇https://t.co/8RkEzCg6Yk
Нагадаємо, Європейський Союз у вівторок, 9 листопада, офіційно повідомив про рішення запровадити обмеження на в'їзд для громадян України через спалах COVID-19.
Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що, незважаючи на виключення із "зеленого списку", тотального закриття кордонів Євросоюзу для громадян України не буде. "Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - заявив міністр.