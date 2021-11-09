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Євросоюз запровадив візові обмеження для білоруських чиновників

Дії Брюсселя пов'язані з міграційною кризою, яку створює режим Лукашенка.

Євросоюз запровадив візові обмеження для білоруських чиновників
Фото: gpk.gov.by

Європейський Союз вирішив частково призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю у відповідь на міграційну кризу, спровоковану режимом Олександра Лукашенка.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Візові обмеження торкнуться виключно білоруських чиновників, пов'язаних з режимом. Пересічні громадяни Білорусі продовжать користуватися умовами угоди, як і зараз.

"Ми рішуче засуджуємо та заперечуємо триваюче маніпулювання міграцією зі сторони білоруського режиму. Те, що Білорусь грається життям людей у політичних цілях, недопустимо. Сьогоднішнє рішення ще раз засвідчує нашу спільну відданість продовжувати боротьбу з цією триваючою гібридною атакою", - заявив з цього приводу міністр внутрішніх справ Словенії Алеш Хойс. Його країна зараз головує у ЄС.

Рішення ЄС набуде чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, що угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між Євросоюзом і Білоруссю набули чинності в липні 2020 року. Згідно з візовою угодою, ціна на шенгенські візи для білорусів знизилася до 35 євро, а термін видачі скоротили до 10 днів.

Угода про реадмісію була однією з умов спрощення візового режиму для Білорусі. Вона зобов'язує Білорусь приймати назад осіб, які не мають права знаходитися на території Євросоюзу. У вересні 2021 року Лукашенко вніс до парламенту проєкт закону про призупинення угоди Білорусі та ЄС про реадмісію осіб, які незаконно в’їхали на територію однієї зі сторін.

Крім того, з червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщі.

У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС та режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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