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У Польщі на допомогу прикордонникам скликають війська територіальної оборони

Керівництво тероборони закликало бійців найближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

У Польщі на допомогу прикордонникам скликають війська територіальної оборони
Фото: twitter.com/StZaryn

Керівництво військ територіальної оборони Польщі привело війська у підвищену готовність через погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомив у Твіттері міністр національної оборони РП Маріуш Блащак.

“На кордоні виконують завдання вже понад 12 тис. солдатів. Ми підняли рівень готовності територіалів. Спільно із службами МВС ми готові до оборони польського кордону”,- написав Блащак.

Керівництво тероборони опублікувало сповіщення для учасників загонів, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму. Учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців та родичів.

Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни - у межах доби.

Сьогодні вранці почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, які прямують до польського кордону. Видання "Хартія97" повідомило, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".

У Польщі вважають, що режим Олександра Лукашенка готуює наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС.

Європейський Союз звинувачує білоруську владу в тому, що вона свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.

Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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