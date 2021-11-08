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Словенія посилила карантин і заборонила маски із тканини

Сертифікати про ковід-безпечність вимагатимуть не лише в дорослих, а й у дітей з 12 років.

Словенія посилила карантин і заборонила маски із тканини
Фото: EPA/UPG

Відсьогодні Словенія посилила карантинні обмеження. Зокрема з 8 листопада в країні не визнаються тканинні маски. Користуватися дозволено тільки медичними масками та респіраторами класу захисту FFP2.

Про це пише Балканський оглядач.

Як і раніше, для відвідування громадських місць словенцям потрібен документ PCT (preboleli, cepljeni, testirani - перехворіли, щеплені, тестовані), в якому має міститися інформація про повну вакцинацію, негативний результат тесту на коронавірус або довідка про одужання, термін якої не перевищує шести місяців. Однак із 8 листопада це правило стосується не тільки дорослих, а й підлітків з 12 років, а не з 15-ти, як було раніше.

Громадські заходи, збори, урочистості, весілля тимчасово заборонено. Дозволяються зібрання лише членів сім'ї або членів одного домогосподарства.

Релігійні заходи дозволяється проводити за умови, що учасники мають документ PCT, носять маски та відстань між ними 1,5 метра.

На культурно-спортивних заходах у приміщенні відвідувачі мають дотримуватися дистанції, а заповнюваність залів і трибун не повинна перевищувати 50%.

Ресторани, бари та кафе зможуть працювати лише з 5:00 до 22:00 і обслуговувати тільки відвідувачів за столиками.

Не дозволяється діяльність закладів громадського харчування, щопропонують танцювальну музику або розважальну програму. Дискотеки та нічні клуби тимчасово зачиняються.

З 15 листопада учні та студенти повинні тричі на тиждень проходити швидкі тести на антигени в школах.  Експрес-тести будуть фінансуватися з бюджету, тому вони будуть безкоштовними для користувачів.

За даними на ранок 7 листопада, в Словенії повністю вакциновано 54% населення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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