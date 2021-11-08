У США поліція знайшла зниклу дівчину за допомогою жесту, який став вірусним у ТіkТоk

Жест запропонували використовувати правозахисники ще під час перших місяців пандемії та локдаунів.

Зниклу 16-річну дівчину поліція Кентуккі, США, знайшла після того, як вона попросила допомоги жестом руки, що став вірусним у мережі ТіkТоk.

Фото: twitter.com/cdnwomenfdn

Про це з посиланням на американські ЗМІ повідомляє Голос Америки.

Дівчина була в автомобілі "Тойота", коли водій іншої автівки побачив, як вона використовує жест, що був створений, щоб допомогти боротьбі з домашнім насильством, та викликав 911.

Поліція арештували 61-річного Джеймса Бріка, який був за кермом авто з дівчиною. Йому висунули звинувачення в незаконному утриманні та володінні матеріалами, що містять дії сексуального характеру, вчинені неповнолітньою особою віком від 12 до 18 років.

Батьки дівчини повідомили про зникнення дівчини 2 листопада. За словами начальника поліції, за чотири дні з часу зникнення дівчина проїхала в авто Бріка через чотири штати.

Жест, який торік став вірусним у ТіkТоk та інших соцмережах, запропонували використовувати американська правозахисна організація Women's Funding Network і канадська організація Women's Foundation під час перших місяців пандемії та локдаунів у ситуаціях, коли особі потрібна допомога, але вона не може про це сказати відкрито.

Жертва має показати долоню пальцями вгору, загнути великий палець і стиснути пальці в кулак. Це означає "насильство вдома/мені потрібна допомога/домашнє насильство". Наприклад, жертва може беззвучно попросити про допомогу члена родини, друга чи будь-яку іншу особу під час відеозв’язку чи відчиняючи двері.