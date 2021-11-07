У Єкатеринбурзі затримали чоловіка, який назвався шаманом Габишевим

Сам Габишев перебуває на примусовому лікуванні у психлікарні Новосибірська, бо хотів "вигнати Путіна".

Якутського шамана Олександра Габишева, який збирався "вигнати" президента Росії Володимира Путіна, але був відправлений на примусове лікування у психлікарню Новосибірська, затримали в Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС. Джерела агентства стверджують, що після затримання шамана відправили до психіатричної клініки. Інших подробиць не наводяться.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на свої джерела стверджує, що Габишева було затримано ще в п'ятницю, 5 листопада. Як шаман опинився на Уралі, наразі невідомо.

Захисник Габишева Олександр Прянишніков повідомив, що не отримував жодних офіційних повідомлень про виписку Олександра Габишева з Новосибірської психіатричної лікарні з інтенсивним спостереженням або про те, що він залишив лікарню в інший спосіб.

Згодом стало відомо, що чоловік, якого затримали у Єкатеринбурзі, представився співробітникам поліції якутським шаманом Олександром Габишевим. Насправді ним виявився 51-річний уродженець Читинської області Микола Діліков. Він стоїть на обліку в МВС по Республіці Бурятія як психічно хворий і небезпечний для себе та навколишніх.

Орієнтування на Олександра Габишева, який проходить лікування у психіатричній лікарні Новосибірська, у поліції не було. Але при затриманні чоловіка, який представився Габишевим, було виявлено довідку з психіатричної лікарні.

Олександр Габишев, який називає себе шаманом-воїном, у березні 2019 року розпочав похід на Москву з метою "вигнати" президента Володимира Путіна. 18 вересня його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. Після цього на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності.