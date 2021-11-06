У Telegram з'явиться платна функція вимкнення реклами

Цього місяця у Telegram плануют запуститти платну функцію відключення офіційних рекламних оголошень.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров у своєму каналі.

"Чимало користувачів запропонували ввести можливість відключення офіційних рекламних оголошень у каналах Telegram. Сьогодні ми анонсуємо ще дві зміни", - написав він.

Так, по-перше, користувачі зможуть вимкнути офіційні рекламні оголошення.

"Ми вже почали роботу над цією новою функцією і очікуємо її запуску цього місяця. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить будь-якому користувачеві безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram та ніколи не бачити офіційних рекламних оголошень у каналах", - пояснив Дуров.

Також автори каналів зможуть відключати офіційні рекламні оголошення у своїх каналах всім користувачам.

"Автори деяких каналів також хотіли б "вимикати" рекламні оголошення у своїх каналах для всіх користувачів. Наразі ми прораховуємо економічні умови цієї опції. Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення у будь-якому каналі, яке – за умови достатньої вартості показу – призведе до відсутності оголошень у цьому каналі", - зазначив Дуров.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що у великих Telegram-каналах скоро з'явиться офіційна реклама. Дуров пообіцяв, що рекламні повідомлення будуть ненав'язливими.

Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічує 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.