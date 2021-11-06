Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат
Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
В ЄС погодили виключення України з "зеленого списку" через спалах COVID-19
В ЄС погодили виключення України з "зеленого списку" через спалах COVID-19
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Разумков створює нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика"
Разумков створює нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика"
Кличко звільнив заступника за провал на будівництві Подільського мосту
Кличко звільнив заступника за провал на будівництві Подільського мосту
ГоловнаСвіт

У Telegram з'явиться платна функція вимкнення реклами

Засновник месенджеру анонсував дві зміни.

У Telegram з'явиться платна функція вимкнення реклами
Фото: EPA/UPG

Цього місяця у Telegram плануют запуститти платну функцію відключення офіційних рекламних оголошень.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров у своєму каналі.

"Чимало користувачів запропонували ввести можливість відключення офіційних рекламних оголошень у каналах Telegram. Сьогодні ми анонсуємо ще дві зміни", - написав він.

Так, по-перше, користувачі зможуть вимкнути офіційні рекламні оголошення.

"Ми вже почали роботу над цією новою функцією і очікуємо її запуску цього місяця. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить будь-якому користувачеві безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram та ніколи не бачити офіційних рекламних оголошень у каналах", - пояснив Дуров.

Також автори каналів зможуть відключати офіційні рекламні оголошення у своїх каналах всім користувачам.

"Автори деяких каналів також хотіли б "вимикати" рекламні оголошення у своїх каналах для всіх користувачів. Наразі ми прораховуємо економічні умови цієї опції. Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення у будь-якому каналі, яке – за умови достатньої вартості показу – призведе до відсутності оголошень у цьому каналі", - зазначив Дуров.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що у великих Telegram-каналах скоро з'явиться офіційна реклама. Дуров пообіцяв, що рекламні повідомлення будуть ненав'язливими.

Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічує 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також