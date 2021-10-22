Міністерство внутрішніх справ Білорусі оновило перелік екстремістських формувань і внесло туди Telegram-чат "Ждановичі 2020 - клуб любителів пісень Цоя".

Про це повідомила пресслужба білоруського МВС.

Тепер організаторам, учасникам і підписникам цього Telegram-каналу може загрожувати до семи років позбавлення волі за участь в "екстремістській діяльності".

Крім того, як зазначили в МВС, після відбування покарання у в'язниці фанатів Віктора Цоя можуть депортувати або позбавити білоруського громадянства.

Раніше повідомляли, що влада Білорусі має намір притягувати до кримінальної відповідальності передплатників Telegram-каналів, визнаних екстремістськими формуваннями. Таку класифікацію останнім часом отримали багато опозиційних каналів, які активно висвітлювали протести в країні після виборів президента в 2020 році. Тоді пісня радянського рок-музиканта Віктора Цоя "Перемен" стала гімном білорусів на протестах проти режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, на початку жовтня Верховний суд ліквідував дві останні зареєстровані в країні правозахисні організації - Білоруський Гельсінський комітет та Спілку письменників Білорусі.

Також повідомляли, що у Білорусі заарештували 136 осіб "за цинічні коментарі" про смерть співробітника КДБ.