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У Стокгольмі застрелили зірку шведського репу

Вбивство 19-річного виконавця було схожим на страту.

У Стокгольмі застрелили зірку шведського репу
Фото: instagram.com/ns1einar

Минулої ночі в Стокгольмі застрелили одного з найпопулярніших шведських реперів Нільса Гронберга, відомого під сценічним ім'ям Ейнар.

Джерела місцевого видання Aftonbladet стверджують, що вбивство 19-річного виконавця було схожим на страту. Репера знайшли мертвим у дверях будинку в престижному районі столиці Швеції Хаммарбі Сьостад. За даними поліції, йому кілька разів вистрілили в груди та залишили помирати.

Свідки бачили, як з місця події після стрілянини втекли дві людини в темному одязі, але поки що кілерів знайти не вдалося.

Ейнар дебютував на шведській сцені три роки тому у віці 16 років і встиг випустити чотири альбоми. Багато пісень репера - про злочинне життя, наркотики та зброю. Він виграв кілька музичних нагород, в тому числі шведську "Греммі".

"Згасло молоде життя, і я розумію, що Ейнар дуже багато значив для молоді. Це трагедія", - прокоментував убивство Ейнара прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен.

Відомо, що вбитий репер ворогував з іншим співаком Ясіном, якого в липні посадили на десять місяців за організацію викрадення Ейнара в 2020 році. Тоді артиста визволила поліція.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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