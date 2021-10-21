США заявили про успішні випробування гіперзвукових ракет

Про конкретні типи зброї, яка випробувалася, поки не повідомляється.

Сполучені Штати здійснили три успішні випробувальні пуски перспективних гіперзвукових ракет. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Пентагон.

Згідно з повідомленням, запуски були здійснені в середу в рамках програми розробки гіперзвукового зброї. При цьому вказується, що тестові випробування прототипів здійснені в інтересах Армії і ВМС США. Про конкретні типи зброї, яка випробувалася, поки не повідомляється.

Наразі Пентагон в рамках однієї зі своїх програм розробляє гіперзвукову ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), що отримала назву Dark Eagle. Вона призначена для оснащення військ Армії і бойових кораблів ВМС.

Планується, що розгортання першої боєздатної американської армійської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році, а 2024 року почнеться оснащення нею бойових кораблів.

Випробуваний гіперзвуковий блок (The Common-Hypersonic Glide Body, або C-HGB) є універсальним для систем озброєнь Армії і ВМС США. Він може маневрувати по висоті і курсу, що унеможливлює його перехоплення, стверджують в Пентагоні.

Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість гіперзвукового блоку досягає 17 Маха.

Нагадаємо, що напередодні газета Financial Times повідомила про випробування Китаєм нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд. Запуск відбувся в серпні (хоча китайське МЗС стверджує, що випробування проходили у липні) і нібито застав американську розвідку зненацька.

За даними джерел видання, ракета з гіперзвуковим плануючим літальним апаратом пролетіла через низькоорбітальний простір, облетівши земну кулю, після чого знизилася для ураження цілі, але впала, не долетівши до неї близько 33 км.

Видання також додало, що китайська ракета здатна пролетіти через південний полюс, що може спричинити труднощі в США, оскільки система протиракетної оборони країни зосереджена в основному на північному напрямку.