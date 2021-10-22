Відео нібито зняте у фурі на шляху з України до Грузії.

Грузинський провладний телеканал “Імеді” оприлюднив відеоматеріал з експрезидентом Михайлом Саакашвілі, на яких той розповідає, що його нібито викрали.

Про це повідомляє видання “Новости-Грузия”.

Зазначається, що відео нібито зняте у фурі на шляху з України до Грузії. На ньому Саакашвілі заявляє про своє викрадення, за яким можуть стояти спецслужби, втім спецслужби якої саме країни - він не знає.

Як зазначає “Імеді”, ці кадри були нібито записані самим Саакашвілі на випадок, якщо потрапити до Грузії йому не вдасться.

Голова партії “Грузинська мрія” Іраклій Кобахідзе, коментуючи це відео, назвав Саакашвілі “абсолютним фейком”. При цьому він додав, що "таким людям і такій політичній силі ніколи не буде дана можливість повернуться до влади".

“Сам по собі цей сценарій може бути нецікавим. Цікаво, що ця людина ще раз нагадала, що він із себе представляє. Перше, що він абсолютний фейк у всьому - і в голодуванні фейк, а у викраденні фейк, і в приїзді фейк ... Крім того, він ще раз нагадав, що у нього психологічні та психічні проблеми”, - сказав Кобахідзе.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав екс-президента “ненормальним”, припустивши, що в момент запису зазначеного відео політик не був тверезий.

При цьому він додав, що повернення Саакашвілі в Грузії було “ганебним”, підкресливши, що він таємно в'їхав в країну в рефрижераторній машині разом з “різними продуктами і сметаною”.

За словами адвоката Міхеїла Саакашвілі Беки Басилая, які наводить "Грузія Онлайн", оприлюднення відеоматеріалу з Саакашвілі свідчить про те, що ці матеріали телеканалу передала прокуратура. При цьому адвокат не підтвердив і не спростував справжність відео.

"Вони оприлюднили інформацію, публікація якої є злочином. Я не підтверджую справжність цього відео, але головне те, що мені вчора передали повні матеріали щодо перетину кордону. І згідно з ними інформація, вилучена з телефонів Саакашвілі, не є відкритою і долученою до справи. Тобто виходить, що прокуратура надала телекомпанії "Імеді" матеріали, які не долучені до матеріалів справи… Надання телебаченню інформації, отриманої з особистого телефона Саакашвілі є злочином. Ні в кого не повинно бути доступу до цього відео", - сказав адвокат.

Раніше повідомляли, що Саакашвілі потрапив до Грузії, переховуючись у причепі з молочними продуктами.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Напередодні консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати політика, оскільки стан здоров’я Саакашвілі погіршується.