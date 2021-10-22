Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що саміти ЄС без неї - це як "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі".

Глави держав або урядів Євросоюзу в п'ятницю, 22 жовтня, влаштували стоячу овацію для канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона на цій посаді, ймовірно, востаннє бере участь в саміті ЄС.

Фото: twitter.com/AJEnglish

Під час невеликої церемонії прощання голова Євроради Шарль Мішель порівняв Меркель з монументом і заявив, що саміти ЄС без неї - це як "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі", передає DW.

Мішель нагадав, що за майже 16 років на чолі уряду Німеччини Меркель брала участь у роботі 107 самітів.

За його словами, політикам ЄС не вистачатиме "мудрості і тверезості" канцлерки, "особливо у складні часи".

"Ваш дух і досвід залишаться з нами. Ви компас і яскраве світло нашого європейського проєкту", - підсумував він, після чого лідери країн Євросоюз влаштували тривалі оплески на адресу Меркель.

Наприкінці церемонії Мішель вручив Меркель прощальний подарунок - художнє зображення будівлі "Європа" в Європейському кварталі Брюсселя, де відбуваються засідання Євроради.

Дводенної саміт ЄС відкрився у четвер, 21 жовтня, в Брюсселі. Першого дня його учасники, серед іншого, обговорювали проблему різкого зростання цін на енергоносії, зокрема на газ. 22жовтня в центрі уваги глав держав і урядів країн Євросоюзу опинилися міграційна політика та цифрові технології.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори. Федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель залишається на своєму посту до формування нової правлячої коаліції й нового уряду.