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Україна планує почати експорт "зеленого" водню в ЄС до 2024 року

"У нас є ресурси, бажання та амбіція зробити Україну ключовим постачальником".

Україна планує почати експорт "зеленого" водню в ЄС до 2024 року
Фото: EPA/UPG

Україна планує до 2024 року почати експорт водню, виробленого за допомогою енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на IV Форумі асоціацій у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"ЄС визначив Україну як пріоритетного партнера в постачанні цього нового типу енергії європейським споживачам. У нас є ресурси, політичне бажання та амбіція зробити Україну ключовим постачальником "зеленого" водню до ЄС. Такі проекти вже запущені, і відповідно до оптимістичного сценарію, до 2024 року ми зможемо запустити перші експортні постачання", - сказав він.

"Зеленим" називають водень, якщо його виробляють зі звичайної води методом електролізу, а електроенергію беруть із суто відновлюваних джерел: вітру, сонця, біомаси.

Кулеба зазначив, що виробництво та постачання водню є стратегічними питаннями.

"Щоб бути успішними завтра, ми маємо охоче працювати сьогодні. Ми не боїмося зробити крок вперед на незвідану територію. Як я сказав раніше, одне слово, яке описує міжнародну політику президента Зеленського, це амбіція. Президент ставить дуже амбітні цілі, але це єдиний спосіб досягти великих амбітних результатів", - вважає він.

Нагадаємо, що Україна, Словаччина, Чехія і Німеччина вивчають можливість транзиту водню через труби газотранспортної системи.

Організатори проєкту вже приступили до вивчення можливості технічної реалізації створення Центрально-Європейського водневого коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт-год на день. Перші результати щодо можливості такого транспортування і його вартості очікуються вже наступного року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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