Українські банки не прийматимуть російські рублі для розміщення на депозитах українців

Національний банк України (НБУ) з 21 листопада заборонить українським банкам приймати російські рублі для зарахування на депозитні рахунки фізосіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що відповідні зміни ухвалені постановою правління НБУ №103 від 8 жовтня 2021 року з метою привести регулятивно-правові акти центробанку у відповідність до законодавства, зокрема до закону 1618-IX, яким забороняється залучення на території України депозитів або надання позик кредитів, виражених у валюті держави-окупанта.

Прес-служба нагадала, що в жовтні 2017 року НБУ заборонив банкам-фінустановам здійснювати касові, зокрема валютно-обмінні, операції з банкнотами (банківськими білетами) та монетами ЦБ РФ із зображенням карт, символів, будівель, пам'ятників археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих Росією територіях України, або які містять тексти, що стосуються окупації РФ адміністративно територіальних одиниць України.

Заборона поширюється також на операції, які здійснюються під час купівлі-продажу готівкової інвалюти між банками.

Нагадаємо, 30 червня Національний банк оголосив про проведення чергового раунду валютної лібералізації.Так, з 30 червня банкам дозволяється продавати готівкову іноземну валюту за безготівкові кошти в гривні через платіжні термінали та у касах банків.