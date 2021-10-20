Села біля Буковелю вичерпали потужність електромережі

Компанія "Прикарпаттяобленерго" вирішила призупинити приєднання до електромережі нових споживачів у селах Поляниця та Яблуниця, де розташований гірськолижний курорт "Буковель".

"Через інтенсивний розвиток туризму у с. Поляниця та с. Яблуниця пропускна здатність існуючих мереж 10-35 кВ вичерпана. Регіон активно розвивається, кількість нових клієнтів росте рекордними темпами, обганяючи реконструкцію електромереж. Це означає, що поточна кількість приєднаних до електромереж споживачів є граничною і нові приєднання можуть суттєво знизити якість електроенергії для існуючих та нових клієнтів компанії", - йдеться в заяві на сайті підприємства.

"Прикарпаттяобленерго" планує ліквідувати дефіцит потужності в цьому регіоні у 2022 році, коли буде збудовано нову підстанцію.

Поки що працює тільки одна ПС 35/10 кВ "Поляниця", яка заживлена повітряною лінією 35 кВ від трансформаторної підстанції 110/35/10 кВ "Ворохта". На 2022 рік заплановано будівництво ПС 35 кВ "Яблуниця" та переведення другої лінії живлення підстанції "Поляниця" на 35 кВ. Для цього необхідно виконати реконструкцію мереж 10 кВ.

"Оскільки проведення реконструкції в умовах гірської місцевості вимагає часу та зусиль, приєднання електроустановок нових клієнтів призупинено до кінця 2022 року. [...] Клієнти, які оплатили послугу, будуть приєднані до електромереж першочергово, щойно потужності стане достатньо для нових приєднань", - заявила компанія.

Нагадаємо, що курорт "Буковель" контролюється ТОВ "Скорзонера" (входить у групу "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова), але у 2020 році заступниця голови правління ПриватБанку Галина Пахачук розповідала, що він на дві третини належить банку.