Колихаєв VS “cлуги народу”: як триває боротьба за контроль окружної виборчої комісії?

Фото: Надано Чесно

На чергових парламентських виборах 2019 року у 184-му окрузі переміг самовисуванець Ігор Колихаєв. Він власник Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити"”, яку придбав у 2020 році. Йому належить ГО “Футзальний клуб “Продексім (Херсон)”. У 2020-му політик переміг на виборах міського голови Херсона – і Верховна Рада достроково припинила його повноваження як нардепа.

На окрузі призначили перевибори, і тепер від партії Колихаєва в нардепи балотується Геннадій Лагута.

“Слуга народу” висуває в нардепи голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козира, який має доступ до адмінресурсу, наприклад, до піару на “Великому будівництві” президента.

Фото: Надано Чесно

Геннадій Лагута спирається на великий фінансовий ресурс невідомого походження і засіває округ ще з початку весни. Поки він не був зареєстрованим кандидатом, витрат на кампанію не фіксували у виборчих звітах. Тобто дізнатися походження цих коштів неможливо.

Фото: Надано Чесно

Нагадаємо, навесні 2021-го через зрив роботи ОВК на Франківщині після “мінування” і втечі голови ОВК зникли близько 500 бюлетенів. Разом з технологією клонування це дало можливість виграти “слузі народу” Василю Вірастюку. Рух ЧЕСНО вирішив дослідити поіменно склад ОВК Херсонщини. Адже саме ОВК встановлює підсумки голосування.

184-й округ не здивував технологіями, які можуть спотворити результати. В останні дні реєстрації серед кандидатів з'явилися два клони Лагути і ще один фейковий Колихаєв. І тут було два варіанти. Той, хто це організував, або розраховував, що частина виборців, яка підтримує команду Колихаєва “Нам тут жити”, віддасть голоси за фейкового Колихаєва, а ще частина розпорошить голоси на клонів Лагути, або захотів заробити на технології клонування.

12 жовтня двоє кандидатів на окрузі самі подали до ЦВК заяви про відмову від балотування. Комісія розглянула ці заяви та скасувала реєстрацію кандидатів Колихаєва Юрія Анатолійовича і Лагути Геннадія Борисовича. Чому вони це зробили — не повідомляється. Але так буває, коли сторона, в якої могли б відтягувати голоси, знайшла клонів і за винагороду вмовила не балотуватися, аби не розпорошувати свої голоси. Рух ЧЕСНО раніше писав про те, скільки можна заробляти на клонофермах.

У кандидата від “Слуги народу” теж був клон — “самовисуванець” Сергій Козир. 8 жовтня на своєму засіданні ЦВК скасувала реєстрацію кандидата Сергія Андрійовича Козиря. Його називали двійником голови Херсонської ОДА Сергія В’ячеславовича Козиря. Напередодні двійник сам подав заяву про відмову від балотування.

Нагадаємо, що на Франківщині клони забрали пів тисячі голосів. Були випадки, коли відтягували до 7% голосів у кандидата.

“Квота Колихаєва”

У ОВК парламентські партії мають свою постійну квоту — двох членів. Якщо парламентські партії не висувають кандидатів, вони можуть або продати квоти іншим політичним гравцям, або надати їх на умовах партнерства. Рух ЧЕСНО вже писав про розцінки на квоти у виборчих комісіях на чорному ринку. Вони сягають 15 тисяч доларів. Торгувати квотами можуть і непарламентські партії, які шляхом жеребкування дозаповнюють склад комісій.

ЦВК під час формування ОВК сама призначає керівний склад. Зміни у складі ОВК на 184-му окрузі відбувалися кілька разів, востаннє — 6 жовтня. Тоді одночасно втратили повноваження сім членів комісії. Замість них за квотами тих самих партій ввели нових. Значна частина непарламентських партій подали традиційно для жеребкування людей, які не мешкають не те що в Новій Каховці, де розташована ОВК, а навіть на Херсонщині.

У складі Херсонської ОВК є кілька людей, які так чи інакше пов'язані з Ігорем Колихаєвим і його партією.

Голова ОВК — представниця ОПЗЖ Інна Поляренко. Вона має значний досвід роботи на виборах від різних політичних сил. Ще у 2006-му під час парламентських виборів була уповноваженою від партії “Народний блок Литвина” на цьому ж окрузі. Згодом працювала від різних партій, а у 2019-му брала участь у виборчому процесі тричі: під час президентської кампанії була членом ОВК від Юлії Литвиненко, у другому турі — від Петра Порошенка, а під час парламентської кампанії — від партії “Батьківщина”.

Поляренко входить до складу засновників ГО “Регіональна платформа “Нам тут жити”. Також вона помічниця депутата Херсонської міської ради В’ячеслава Білковського, який представляє партію “Нам тут жити”. Раніше до складу цієї ОВК входила ще одна співзасновниця цієї організації — Віталія Оніщенко, яка належала до квоти Радикальної партії Ляшка. Однак її замінили.

Квота партії “Українська стратегія Гройсмана” також може бути пов’язана з командою Колихаєва. За нею зайшов херсонський адвокат Максим Ремига. На сайті Національної асоціації адвокатів він офіційною адресою вказав квартиру, де зареєстровано ТОВ “Капітал юрист плюс”, яке належить Віталіні Оніщенко.

Представниця “Соціальної справедливості” Олеся Кобзєва спочатку представляла РПЛ. Згодом партія “Соціальна справедливість” ввела її до складу комісії замість свого представника Станіслава Хаустова. Останній найближчим часом не зможе встановлювати соціальну справедливість, бо наступного дня після створення ОВК №184 його за крадіжку затримала поліція.

Кобзєва пов'язана з партією “Нам тут жити”, адже вона співзасновниця ГО “Центр соціальних та економічних досліджень "Південь". Серед її співзасновників є кандидат у нардепи Геннадій Лагута.

Тобто принаймні троє членів ОВК мають стосунок до чинного міського голови Херсона Колихаєва.

Хто представляє “слуг народу”

З-поміж рядових членів ОВК є два представники “Слуги народу”. Це новокаховський юрист Михайло Властов і Аліна Пацалай, яка нещодавно закінчила коледж, а влітку шукала роботу помічницею юриста. У Пацалай немає попереднього досвіду роботи на виборах. Але ці двоє — не єдині члени ОВК, які пов’язані з партією центральної влади.

Партію Зелених України представляє в ОВК В’ячеслав Мамонов із Харкова. Він працював на виборах у комісії 2019-го під час президентської кампанії від Володимира Зеленського, а на парламентських був уповноваженим від “Слуги народу” на 172-му окрузі. Наразі працює на громадських засадах у харківського нардепа-мажоритарника зі “Слуги народу”.

Інші члени комісії

Заступник голови окружної виборчої комісії — представник партії “Голос” Євген Ніколенко. Раніше заступником голови був Філіп Філіпов. У “Голосу” є ще один представник серед складу комісії — Ірина Латіна. Нагадаємо, під час довиборів на Франківщині партія “Голос” не мала свого кандидата у народні депутати і мала квоту голови. Тоді часта заміна представника від цієї партії дала можливість технічно затягнути підрахунок. На цих виборах на Херсонщині партія “Голос” теж не виставляла свого кандидата.

Секретар ОВК — зареєстрований у Києві адвокат Євген Бартосевич, представник Радикальної партії Ляшка.

ЄС, яка на виборах має свого кандидата Ігоря Йосипенка, у комісії теж має двох членів — Ларису Глухову та Миколу Огданця. Лариса Глухова — ймовірно, мати депутата Херсонської міської ради від ЄС Івана Глухова, а Микола Огданець — відома в Каховці людина: почесний отаман Каховської паланки УДЮТ “Січ” та активний член партії “Європейська солідарність”.

Новокаховчанка Євгенія Лагодинська представляє партію “Факел”. До цього вона репрезентувала “Конгрес українських націоналістів, а під час президентських виборів 2019 року студентка Лагодинська працювала у цій ОВК і представляла в першому турі кандидата Журавського, у другому — Порошенка.

“Сила правди” замінила маріупольця Азарова на херсонського адвоката Дениса Тимофєєва. У шостому скликанні він був депутатом Суворовської районної в місті Херсоні ради від Партії регіонів. У 2014 році балотувався під №107 до парламенту від “Опозиційного блоку”. Але у 2019 році змінив політичні уподобання і був членом ОВК цього ж округу під час виборів президента. Представляв Юлію Тимошенко. А вже на позачергових парламентських виборах того року в тій самій ОВК представляв партію “Відродження”.

Не вдалося знайти інформацію про члена ОВК від “Партії Шарія” Тетяну Харченко. Кандидатів від цієї партії на окрузі немає.

Яна Теплова в комісії — від партії “Батьківщина”. Під час місцевих виборів 2020-го балотувалася як самовисуванка до Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області. Ще одна представниця “Батьківщини” — Світлана Рогачева з Одещини. Вона у 2019-му працювала в комісії під час президентських виборів на окрузі 133 від Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що заміни у складі ОВК партії можуть робити навіть після дня голосування, тож теперішній склад також може змінитися, як і склад ОВК на одному з округів Черкащини, який теж проаналізував Рух ЧЕСНО.

Рух ЧЕСНО підготував електронні бюлетені кандидатів у нардепи Херсонщини, Черкащини та електронний бюлетень з інформацією про кандидатів у мери Харкова.

Нагадаємо, у Харкові під час виборів міського голови, які заплановані на 31 жовтня, у ТВК пов'язані представники партій “Голос” та “Акцент”.