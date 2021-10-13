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Порошенко: Україна на порозі масштабної енергетичної кризи

Експрезидент нагадав, як з такої ситуації виходили у 2014 році.

Порошенко: Україна на порозі масштабної енергетичної кризи
Фото: eurosolidarity.org

Україна стоїть на порозі масштабної енергетичної кризи - за даними ЗМІ, в країні в 10 разів менше енергетичного вугілля на електричних станціях, ніж має бути. Це означає, що країна на початок опалювального сезону залишається можливо без електрики», – Про це біля Офісу генерального прокурора, вимагаючи разом з депутатами від "Європейської Солідарнсоті" і "Голосу" зустрічі з Іриною Венедіктовою, заявив експрезидент Петро Порошенко.

«Ситуація кардинально відрізняється від того, якою вона була в 2014 році. ...У листопаді 2014 року це питання було винесене на засідання РНБО, де були дані вичерпні доручення усім необхідним структурам, включно з Урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям і взяти його будь-де. У тому числі взяти вугілля в українських державних шахтах, які зареєстровані в Україні на звільненій території або в Києві. На яких працюють українські громадяни, де виплачується заробітна платня шахтарям, для того, щоб вони не померли з голоду або не взяли гвинтівку і не пішли за гроші Росії в найманці», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».

Він також нагадав, що з листопада 2014 року було припинене постачання електроенергії з Росії, тоді як за чинної влади його поновили.

«Ми рятували країну у 2014-2019 роках. Виплата пенсій, яка і зараз відбувається для 600 тисяч пенсіонерів, які проживають на окупованій території – це теж фінансування тероризму? Як і виплата зарплат людям, які тоді працювали на українських державних підприємствах, сплачували податки, ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб і могли прогодувати свою родину? Це зовсім не те, що ви зараз робите, співпрацюючи з Росією», – наголосив Петро Порошенко.

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