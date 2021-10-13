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Порошенко зустрівся з Главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ

Сторони обговорювали, зокрема, безпекову ситуацію на окупованому Донбасі.

Порошенко зустрівся з Главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент України Петро Порошенко зустрівся з Главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

Як зазначає пресслужба партії, Порошенко докладно обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон («Гукове» та «Донецьк»).

«Мінські домовленості для мене – це найгрунтовніші, найголовніші домовленості. І їх треба обов’язково дотримуватися та поважати. Я також дуже вдячна спостеріuачам ОБСЄ, і мені дуже шкода, що Росія ветувала продовження їхньої місії на кордонах. Я вважаю, що це необхідність – мати там спостерігачів, мати там очі, бачити, що там дійсно відбувається, чи не порушуються положення домовленостей. Нам дуже потрібні звіти від спостерігачів з Донецької, Луганської областей. І те, що ми більше не можемо виконувати там місію — дуже погано. Люди там живуть у дуже важких умовах», – цитує пресслужба Маргарету Седерфельт.

Сторони відзначили роль СММ ОБСЄ у пошуку мирного врегулювання та підтримали важливість продовження її діяльності у повному обсязі.

«Героїчні спостерігачі місії ОБСЄ день за днем презентували усій світовій спільноті правдиву інформацію про російську окупацію в Україні. Я був дуже розчарований, що Росія заблокувала продовження цієї місії у 2021 році. Тому що ОБСЄ дуже ефективна організація, і те, що Росія заблокувала її місію – вкотре підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Схід України», – зазначив експрезидент.

Петро Порошенко висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів на окупованих територіях, включно з представниками кримськотатарського народу.

Окрему увагу приділили питанням деокупації Кримського півострова. Сторони наголосили на важливості участі ОБСЄ у відповідних міжнародних ініціативах, включно з Кримською платформою.

Сторони обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, передусім у контексті загроз парламентаризму в Україні. Відзначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.

Наприкінці зустрічі домовлено підтримувати подальші контакти щодо порушених питань.

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