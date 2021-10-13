Україна поки що не просила Грузію видати Саакашвілі

"Ми обираємо найкращий алгоритм. Це може бути не лише екстрадиція".

Україна поки що не просила Грузію екстрадувати Михайла Саакашвілі, який з 1 жовтня знаходиться під арештом у Тбілісі.

Про це розказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в середу.

"Ми підтримуємо постійний зв'язок з Міхеїлом Саакашвілі. Адвокати мають до нього доступ, консул має безперешкодний доступ. Уже відбулося декілька розмов із ним, де ми з'ясували чітко його позицію. Ми вивчаємо юридичний бік цієї справи і обираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку", - сказав Кулеба.

Він наголосив на тому, що Україна не кидає своїх громадян у біді за кордоном і оголосить про свої подальші кроки у справі Саакашвілі, щойно буде ухвалене якесь рішення.

"Це може бути не лише екстрадиція", - додав Кулеба.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений до позбавлення волі. Тому, приїхавши в Грузію, Саакашвілі одразу потрапив за ґрати.

Зараз Саакашвілі є громадянином України, де очолює виконком при Національній раді реформ.

Представники грузинської влади вже кілька разів заявила, що Грузія не збирається видавати Саакашвілі Україні.